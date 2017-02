Hier is een van die twee ander resepte uit vandeesweek se episode van Jy het ’n Wenresep! op VIA (DStv-kanaal 147). Kry hierdie week se wenresep in die jongste uitgawe van Huisgenoot (9 Februarie 2017).

Yskasleegmaak-souttert

Anica Potgieter het grootgeword op ’n volstruisplaas buite Oudtshoorn en daar is net een maal per week dorp toe gegaan vir aankopies. Teen die einde van die week raak die bestanddele skraps en dan moes hulle iets lekker optower met wat in die yskas oor was.

Dié souttert is nou haar staatmakergereg op Stellenbosch waar sy studeer.

Genoeg vir 4—6 mense

Bereiding: 20 min

Gaarmaak: 30—40 min

3—4 velle filodeeg, elk gesmeer met gesmelte botter

2 uie, gekap

Paar repies spekvleis, gekap

Handvol sampioene, gekap

2 knoffelhuisies, gekap

Bietjie olie

1 pak spinasie, ontstingel en gekap (of klaargekapte spinasie)

Sout en peper na smaak

250—500 ml (1—2k) gepluisde gaar hoendervleis, of soveel wat oor is in die yskas

250 ml (1 k) gerasperde Cheddarkaas

250 ml (1 k) room

6 eiers, geklits

Voorverhit die oond tot 180°C.

1 Pak die filodeegvelle opmekaar en voer ‘n oondbak daarmee uit.

2 Braai die ui, spekvleis, sampioene en knoffel in bietjie olie tot sag. Voeg die spinasie by en verhit tot verwelk. Geur met sout en peper.

3 Roer die hoender by. Skep in die bak en sprinkel die kaas oor.

4 Klits die room en eiers saam, geur met sout en peper en giet oor die mengsel in die bak. Bak sowat 30—40 minute of tot die eierroommengsel gestol is. Sit voor met slaai.

WENK: Onthou altyd, 2 eiers is genoeg om 250 ml (1 k) vloeistof te stol. Hou dit in gedagte as jy souttert of ’n quiche wil maak.

’n Souttert of quiche sal altyd sowat 40 minute neem om te bak voordat dit gestol is.

