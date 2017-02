Vark-roerbraai

Die roerbraai is ’n vinnige, smaaklike maaltyd om ná ’n lang dag te berei.

GENOEG VIR 6 MENSE

Gaarmaak: 15 min.

Bereiding: 10 min.

250 g vark-ghoelasj

vars gemaalde swartpeper

5 ml (1 t) mielieblom

15 ml (1 e) donker sojasous

¼ kool, versnipper

2 rooi soetrissies, in skywe gesny

75 g suiker-ertjies, punte afgesny

15 g vars gemmerwortel, in dun vuurhoutjiegrootte stukkies gesny

1 knoffelhuisie, in dun skywe gesny

1 rooi-ui, in skywe gesny

1. Geur die varkvleis met die peper. Meng die mielieblom met 15 ml (1 e) koue water tot glad en roer die sojasous in.

2. Roerbraai die varkvleis 2 min. of tot liggies verbruin maar nie deurgaar nie. Skep op ’n bord uit.

3. Plaas die pan terug op die stoof en verlaag die hitte. Roerbraai die kool en soetrissies 2 min. Voeg die suiker-ertjies by en braai 1 min. Voeg die gemmer, knoffel en ui by en roerbraai ’n paar sekondes.

4. Plaas die varkvleis terug in die pan en giet die sojasousmengsel oor. Braai 5 min. of tot die sous verdik het en die varkvleis deurgaar is.

Deur Hope Malau

Foto’s: Jacques Stander