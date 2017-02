blomkoolslaai

Blomkool is veelsydig. Hier word dit met Cajun-speserye gaargemaak en saam met versnipperde hoender voorgesit.

GENOEG VIR 4 MENSE

Bereiding: 5 min.

Gaarmaak: 15 min.

800 g blomkool

400 g keker-ertjies

60 ml (¼ k) olyfolie

15 ml (1 e) Cajun-speserye

growwe sout en vars gemaalde peper

¼ hoender, versnipper

2 avokado’s, gehalveer en geskil

’n hand vol koljander

1 suurlemoen, sap uitgedruk

Voorverhit die oond tot 200 °C.

1. Plaas die blomkool en keker-ertjies op twee groot bakplate wat met bakpapier uitgevoer is en bedruip met die olie. Bedek met die Cajun-speserye, sout en peper en meng deur. Bak 15 min. of tot goudbruin. Voeg die hoender by.

2. Plaas een avokado-helfte in ’n middelslag bak. Voeg die koljander en suurlemoensap by. Meng met ’n handmenger tot glad en romerig.

3. Bedek die blomkool en keker-ertjies met die oorblywende avokado. Bedruip met die romerige avokado-sous.

Deur Hope Malau

Foto’s: Megan Miller