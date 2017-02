Hier is een van die twee ander resepte uit vandeesweek se episode van Jy het ’n Wenresep! op VIA (DStv-kanaal 147). Kry hierdie week se wenresep in die jongste uitgawe van Huisgenoot (9 Februarie 2017).

Portugese vis

Yolanda de Bruyn van Durbanville se stiefpa is Portugees en aan huis het hulle nooit vervelige kos geëet nie, want haar ma het geglo die pad na ‘n man se hart loop deur sy maag.

Genoeg vir 6 mense

Bereiding: 10 min

Gaarmaak: 15 min

Staantyd: oornag

VIS

2 kg koningklip (of stokvis), gefileer en in mooi blokke gesny, nie te klein nie

Koekmeel gegeur met sout en peper en visspeserye

Olie om in te braai

SOUS

1 bos vars pietersielie fyn gekap

3 knoffelhuisies, gekneus

brandrissie na smaak (opsioneel)

2/3 bruinasyn en 1/3 olyfolie, total 700 ml vloeistof

Gekookte eier vir afronding

Portugese rolletjies vir voorsit

1 Rol die vismootjies in meel en bak in verhitte olie tot net gaar. Bak stadig oor medium hitte tot gaar en draai gereeld om. Sit vis in n dieperige bak met deksel.

2 Moenie die pan skoonmaak nie. Plaas die pan terug op stoof, oor stadige hitte.

3 Gooi die gekapte pietersiele , knoffel en olyfolie-mengsel in die pan, kook tot geurig en gooi warm oor die gebakte vis. Maak seker vis is bedek en laat oornag staan, draai vis so elke paar uur om , sodat mengsel deur die vis kan trek.

4 Sit voor met lekker vars Portugese brood of rolletjies.

5 Garneer met gekookte gekapte eier en stukkie vars pietersielie.

WENK: Moenie die vis te lank braai nie, dan word dit droog. Kook die sous tot lekker geurig en die panskraapsels losgekom het.

Hierdie resepte is geskryf soos ontvang van die deelnemers en nie in die Wenreseptekombuis getoets vir korrektheid nie.