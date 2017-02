Hier is een van die twee ander resepte uit vandeesweek se episode van Jy het ’n Wenresep! op VIA (DStv-kanaal 147). Kry hierdie week se wenresep in die jongste uitgawe van Huisgenoot (9 Februarie 2017).

Mosselpasta

Yolandi Erasmus van Kaapstad bederf haar kinders graag met die mosselpasta.

Genoeg vir 4 mense

Bereiding 10 min

Gaarmaak 15 min

1 rooi ui, gekap

1—2 knoffelhuisies, fyngedruk

1 groen soetrissie, in stukkies gesny

botter

250 g knopiesampioene, in stukkies gesny

250 g spekvleis, gekap

500 g bevrore ontdopte mossels (nie geblik)

500 g volgraan-spaghetti, gekook volgens aanwysings op pak

250 ml (1 k) room

Gerasperde kaas na goeddunke

Verhit die oond tot op 180°C.

1 Braai die uie en knoffel in bietjie botter tot sag. Voeg die soetrissie by en braai tot sag.

2 Sodra uie bruin gebraai is, voeg die sampioene by. Moenie die sampioene te sag braai nie.

3 Voeg die spekvleis by en braai tot gaar.

4 Voeg die mossels by en prut so 2 minute.

5 Meng die mosselmengsel met die spaghetti en skep in ‘n oondvaste bak.

6 Voeg die room by. Bak vir 5 min in die oond.

7 Strooi die gerasperde kaas oor die mengsel en bak vir ’n verdere 5 min tot die kaas gesmelt het. Sit dadelik voor.



WENK: Die mossels is reeds gaar, dis dus nie nodig vir lank gaarmaak nie.

