Hier is een van die twee ander resepte uit vandeesweek se episode van Jy het ’n Wenresep! op VIA (DStv-kanaal 147). Kry hierdie week se wenresep in die jongste uitgawe van Huisgenoot (16 Februarie 2017).

Gepluisde lamsburger met roket en uiemarmelade

Liezel Gouws van Somerset-Wes het lank in Duitsland gewerk asook in Nieu-Zeeland en Amerika gebly. Kosmaak loop in haar bloed, want haar pa het lank ’n paar reastaurante besit en haar oom is ook ’n sjef, vertel sy.

Sy gebruik Sondag se oorskiet-lamsboud om hamburgers mee te maak met ingelegde beet daarby, amper soos die Sondagaandbroodjies wat hulle as kinders so dol was oor.

Maak 1 burger

Bereiding: 10 min

Gaarmaak: 5 min

BURGER

Gekapte vars roosmaryn en tiemie

Halwe knoffelhuisie, fyngedruk

olyfolie

375 ml (11/2 k) gepluisde gaar lamsboud (wat oorgebly het van Sondag se boud, of gebruik lamblad en maak in die drukkoker gaar)

125 ml (1/2 k) van die sous of lamsaftreksel

VOORSIT

Vars ciabatta-broodrolletjie, deurgesny en gebotter indien verkies

15 ml (1 e) uiemarmelade

125 ml (1/2 k) ingelegde beetpiekels

Paar roketblare

Stukkie bokmelkkaas of feta

1 BURGER Braai die kruie en knoffel in bietjie verhitte olie tot sag en geurig. Voeg die lamsvleis en aftreksel by en prut tot geurig, so 3—5 minute.

2 Smeer die onderste gedeelte van die broodjie met uiemarmelade, skep die vleis bo-op, stapel die roketblare bo-op en rond af met kaas.

Kyk Jy het ’n Wenresep! elke Woensdag om 18:30 op VIA (DStv-kanaal 147).

Hierdie resepte is geskryf soos ontvang van die deelnemers en nie in die Wenreseptekombuis getoets vir korrektheid nie.