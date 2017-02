Bone-en-wors-roosterbrood

’n Vullende ontbyt om jou woema te gee vir die dag.

GENOEG VIR 4 MENSE

Gaarmaak: 10 min.

Bereiding: 5 min.

200 g boerewors, in skywe gesny

200 g-blik borlotti-bone, gedreineer en afgespoel

250 g kersietamaties, in skywe gesny

4 tiemietakkies, gekap

sout en vars gemaalde swartpeper

2 snye roosterbrood

’n hand vol pietersielie, gekap

1. Plaas ’n kastrol oor matige hitte. Wanneer die pan warm is, voeg die boerewors by en braai 2 min. of tot dit begin verbruin.

2. Voeg die gedreineerde bone en tamaties by en roer die tiemie in. Geur met die sout en vars gemaalde peper. Laat prut 5 min. of tot die sous deurwarm is en tot jou voorkeur verdik het.

3. Skep die boonmengsel bo-op die roosterbrood en garneer met die pietersielie.

Deur Hope Malau

Foto’s: Jacques Stander