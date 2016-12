Ontbyt kom nooit te vroeg nie! Hier is 11 heerlike ontbytresepte

Om croissants te maak verg tyd en moeite, maar al jou gevou en gerol sal beloon word.



Lewer 20 croissants

Bereiding: 4 uur

Rus: minstens oornag

Gaarmaak: 10 min.



1,25 L (5 k) witbroodmeel, plus ekstra vir rol

5 ml (1 t) sout

80 ml (⅓ k) suiker

20 g droë gis

500 g botter, verkoel

250 ml (1 k) ricottakaas

60 ml (¼ k) strooisuiker

1 eier, gemeng met 5 ml (1 t) water

versiersuiker



Voorverhit die oond tot 200 ºC.



Plaas die meel, sout, suiker en gis in ’n groot mengbak. Meng ’n bietjie water stadig by tot die mengsel ’n buigsame deeg vorm.

Plaas die deeg op ’n meelbestrooide oppervlak en knie tot elasties. Sit die deeg terug in die bak, bedek en plaas vir ’n uur in yskas.

Plaas die verkoelde deeg terug op die meelbestrooide oppervlak en rol in ’n driehoek. Rol die verkoelde botter in ’n reghoek uit.

Plaas die botterreghoek in die middel van die deegdriehoek sodat dit die middelste derde van die deeg bedek.

Vou elke kant van die deeg oor die botter sodat daar ’n laag deeg onder, dan ’n laag botter en dan twee lae deeg is. Draai die deeg in kleefplastiek toe en sit vir nog ’n uur in die yskas.

Strooi liggies meel op die werkoppervlak en rol die deeg in ’n reghoek uit. Herhaal die vouproses, vou die lang punte tot in die middel en sit die deeg dan weer vir nog ’n uur in die yskas. Herhaal die proses van vou en afkoel nog twee keer, en draai dan die deeg in kleefplastiek toe en laat dit eenkant staan om oornag te rus.

Rol die deeg met ’n deegroller uit. Sny die uitgerolde deeg in vierkante van 20 cm². Sny elke vierkant skuins en maak twee driehoeke. Plaas die deegdriehoeke op ’n oppervlak wat liggies met meel bestrooi is met die regterhoek wat weg van jou wys.

Rol die croissant in die rigting van die regterhoek se punt en vou die deeg in ’n tradisionele sekelvorm. Klits die ricotta en suiker saam tot glad en smeer dit oor die breedste deel van die driehoek en rol dit dan op.

Plaas die gevormde croissants op bakplate wat met bakpapier uitgevoer is en laat dit ’n uur rys. Smeer die eiermengsel liggies oor die croissants en bak 10 min. of tot goudbruin. Strooi die versiersuiker oor en sit voor.



Deur Hope Malau

Foto: David Briers