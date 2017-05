Moedersdagbederf: Prutpot-hawermout met klappersuiker

Die Kokkedoortjie-beoordelaar Mari-Louise Guy sê stadig gekookte hawermoutpap is ’n lekker romerige en gesonde manier om die dag te begin en dit is so min moeite. Versier dit met vars bessies en bederf ma met ontbyt in die bed.

Bestanddele

sowat 30 ml (1 e) botter vir smeer

625 ml (3½ k) water

2 k (180 g) hawermout

’n knippie sout

200 ml (½ blik) klappermelk

200 ml (¾ k) volroom melk

klappersuiker (of bruinsuiker)

vars bessies, neute en heuning

Metode

Smeer die binnekant van die prutpot met botter.

2. Plaas die water, hawermout, ’n knippie sout, klappermelk en suiker in die pot.

3. Roer goed deur en laat dan prut op lae hitte – sowat 2 uur op hoë hitte of deurnag op lae hitte.

4. Roer deur om enige kors wat dalk gevorm het, op te breek. Proe en geur met sout na smaak.

5. Voeg ’n skeut melk by as die mengsel te dik is. Indien te loperig, haal die deksel af en kook 20 min. onbedek.

6. Sit voor saam met vars bessies, neute en heuning.

Kokkedoortjie is Woensdagaande om 20:00 op kykNET.