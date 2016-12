Nege watertandresepte vir jou nuwejaarsvieringe

Deegvlegsel Dit is net die ding vir wanneer jy vir ’n vinnige lekkerny lus is.



GENOEG VIR 6 MENSE

Bereiding: 5 min.

Gaarmaak: 20 min.



400 g skilferkorsdeeg, gekoop

1 eier, geklits

150 g cheddarkaas, gerasper

250 g repiesspek

80 ml (⅓ k) bruinsuiker

sout en vars gemaalde peper



1. Voorverhit die oond tot 180 ˚C. Voer ’n bakplaat met bakpapier uit.

2. Maak ’n vel skilferkorsdeeg op ’n snyplank oop. Verf die oppervlak liggies met van die geklitste eier.

3. Bestrooi die oppervlak met kaas sodat die hele oppervlak egalig met kaas bedek is. Druk die kaas liggies in die skilferkorsdeeg in.

4. Sny die deeg in lang repe. Plaas ’n stuk spekvleis op elke strook, vou dit middeldeur en knyp die punte saam. Draai elke reep versigtig verskeie kere.

5. Pak dit op die bereide bakplaat. Herhaal met die oorblywende skilferkorsdeeg en spekvleis tot alles gebruik is.

6. Bestrooi die vlegsel oraloor met die bruinsuiker, sout en vars gemaalde peper. Bak 20 min.



Deur Hope Malau

Foto’s: Megan Miller

Brandrissie-happies Die volmaakte kitshappie om saam met vriende en familie te geniet.



Lewer 20

Bereiding: 10 min.

Gaarmaak: 15 min.



250 ml (1 k) bruismeel

250 ml (1 k) keker-ertjiemeel

10 ml (2 t) bakpoeier

10 ml (2 t) borrie

10 ml (2 t) kerriemasala

1 ui, fyn gekap

1 murgpampoentjie, gerasper

1 eier

sout en vars gemaalde swartpeper

250 ml (1 k) water

olie vir diepbraai



Gooi die meel, keker-ertjiemeel, bakpoeier, speserye, ui en murgpampoentjie in ’n groot bak.

Voeg die eier by en geur na smaak. Giet die water in en roer tot goed gemeng.

Verhit olie in ’n pot en laat val versigtig lepels vol van die beslagmengsel daarin. Braai 3 min. of tot deurgaar.

Dis tyd vir samoesas Wanneer jy samoesas maak, moenie ’n waterige vulsel gebruik wat die deeg sal pap maak nie.



samoesadeeg-velle

dik vulsel van jou keuse, soos maalvleis

botter, gesmelt



Rol die deeg oop en bedek met ’n klam teedoek. Trek een stuk af en hou die res bedek.

Lê die deegvel plat op ’n skoon oppervlak neer. Verf water om die rand.

Skep ’n teelepel vulselmengsel op die een punt van die strook en laat ’n rand van 1 cm.

Vat ’n regterhoek en vou dit skuins na links om die vulsel toe te maak en ’n driekhoek te vorm.

Vou weer al langs die boonste vou van die driehoek. Hou aan vou tot aan die einde van die strook. Verf weer die punt met water en maak die samoesa toe. Doen dieselfde met die res van die vulsel.

Verf die samoesa met die botter en oondbak 15 min. teen 180 ˚C. Of diepbraai in ’n pot vol olie tot goudkleurig.



Deur Hope Malau

Foto’s: Jacques Stander

Vakansie-gunsteling: Dukkah-hoenderrepe met uie-jogurt-doopsous Hou jy vanaand ’n partytjie? Hierdie tradisionele Egiptiese peuselhappie sal jou komplimente besorg. Verdubbel die resep as jy meer nodig het.



Genoeg vir 4

Bereiding: 15 min.

Gaarmaak: 10 min.



DUKKAH

100 g macadamia-neute, gerooster en gekap

15 ml (1 e) koljandersaad, gerooster

15 ml (1 e) komynsaad, gerooster

10 ml (2 t) brandrissievlokkies

15 ml (1 e) paprika

HOENDER

6 hoenderborsies, in skywe gesny

1 eier

750 ml (3 k) gewone jogurt

160 ml (⅔ k) olie

’n hand vol vars grasuie, gekap

4 sprietuie, gekap

’n hand vol vars pietersielie, gekap

sap van 1 suurlemoen

sout en peper



Dukkah Meng al die bestanddele in ’n bak en sit eenkant.

Hoender Plaas die hoenderrepe, eier en 500 ml (2 k) jogurt in ’n bak. Roer tot gemeng, bedek en laat 30 min. marineer.

Verhit die olie in ’n groot kastrol en bestuif die repe in die dukkah. Laat sak in in die warm olie en braai tot deurgaar en goudkleurig. Haal uit die olie en dreineer op papierhanddoek.

Gooi die orige jogurt, grasuie, sprietuie, pietersielie en suurlemoensap in ’n bak en roer met ’n vurk tot deeglik gemeng. Geur na smaak.

Sit die bros hoender warm of koud voor met die uie-jogurt-doopsous.



Deur Hope Malau

Foto: Misha Jordaan

Groenteskyfies met ui-en-kaasdoopsous Druk die groente droog voor jy dit geur en bak. Dis heerlik om te geniet terwyl jy jou gunstelingrolprent kyk.



Genoeg vir 6 mense

Bereiding: 15 min.

Gaarmaak: 20 min.



30 ml (2 e) olie

2,5 ml (½ t) rooipeper

sout en peper

2 bete, in skywe gesny

1 middelslag-patat, in skywe gesny

DOOPSOUS

1 ui, gekap

250 g roomkaas

300 g mozzarellakaas, gerasper

125 ml (½ k) mayonnaise

’n hand vol pietersielie, gekap

sout en peper



Voorverhit die oond tot 200 ˚C.



Meng die olie, rooipeper en sout en peper in ’n klein bakkie. Vryf die groente daarmee in.

Pak die groente op ’n draadrak oor ’n bakplaat en bak 10 min.

Doopsous Meng die ui, roomkaas, mozzarella en mayonnaise in ’n voedselverwerker. Verwerk tot glad. Vou die pietersielie in en geur met die sout en peper.

Gooi die mengsel in ’n klein bakskottel en bak 15 min. of tot goudkleurig.

Verkoel en sit saam met die groenteskyfies voor.



Deur Hope Malau

Foto: Misha Jordaan

Chorizo poffertjies LEWER SOWAT 20 POFFERTJIES

Bereiding: 20 min.

Gaarmaaktyd: 15-20 min.



200 g chorizo, fyn gekap

½groen soetrissie, in klein blokkies gesny

60 ml (¼ k) fyn gekapte stingeluie

3 knoffelhuisies, fyn gedruk

60 ml (¼ k) olie

250 ml (1 k)

bruismeel

80 ml (¹⁄₃ k)

mieliemeel

3 ekstragroot eiers, geskei

180 ml (¾ k) bier

250 ml (1 k) gekapte pietersielie

125 ml (½ k) gerasperde sterk cheddarkaas

olie vir diepvetbraai



Braai die wors, soetrissie, stingeluie en knoffel in die verhitte olie tot sag.

Meng die bruismeel en mieliemeel.

Klits die eiergele en bier saam en voeg by die meelmengsel. Meng tot glad en laat 30 minute staan.

Meng die worsmengsel, pietersielie en kaas by die meelmengsel in.

Klits die eierwitte styf en vou by die mengsel in.

Verhit genoeg olie vir diepvetbraai en skep ’n paar lepels van die beslag lepel vir lepel in die warm olie. Braai tot bruin en gaar binne. Herhaal met die res van die mengsel.

Skep uit met ’n gaatjieslepel en dreineer op kombuispapier. Sit warm voor.

Rooi soetrissie hummus Hierdie hummus het ’n geroosterde geur van die soetrissies en is heerlik om aan tafel te deel.



Genoeg vir 4-6

Bereiding: 5 min.

Gaarmaak: 20 min.



4 rooi soetrissies

10 ml (2 t) olie

400 g kekerertjies, afgespoel

30 ml (2 e) suurlemoensap

6 knoffelhuisies, fyngedruk

45 ml (3 e) olyfolie

sout en peper

pittabrood vir voorsit



Voorverhit die oond tot 180 °C.



Pak die soetrissies op ’n bakplaat, besprinkel met olie en vryf oraloor. Rooster 20 min. of tot die skil borrelrig is.

Sit die warm soetrissies in ’n bak, bedek met kleefplastiek en laat staan 15 min. of tot die skil maklik aftrek.

Verwerk die keker-ertjies, suurlemoensap, knoffel en soetrissies in ’n voedselverwerker tot ’n sagte puree. Giet die olie in ’n dun straal by die keker-ertjies in tot alles goed in die mengsel ingemeng is. Geur met sout en peper. Sit voor met pitabrode.



Deur Hope Malau

Foto: Jacques Stander

Worswieletjies LEWER 24 WIELETJIES

Bereiding: 15 min.

Rustyd: 20 min.

Baktyd: 20 min.



KORS

400 g skilferkorsdeeg, ontdooi

VULSEL

30 ml (2 e) tamatiepasta

125 ml (½ k) blatjang

1 stingelui, fyn gekap

2 pynappelringe, fyn gekap

3 Russiese worsies of chorizo’s, fyn gekap

125 ml (½ k) cheddarkaas, gerasper

30 ml (2 e) gekapte pietersielie

1 eier



Voorverhit die oond tot 190 °C. Spuit ’n paar bakplate.



Kors Rol die deeg effens dunner uit.

Vulsel Meng die tamatiepasta en blatjang en smeer oor die deeg.

Meng die res van die bestanddele behalwe die eier en sprinkel eweredig oor die deeg.

Rol die deeg op en plaas op die bakplaat. Laat 20 minute in die yskas rus.

Sny in wiele van 5mmdik en pak in ’n enkellaag op die bakplate.

Bak sowat 15 minute of tot die deeg gaar en bruin is. Laat afkoel. Sit voor as ’n happie.