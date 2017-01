Hier is een van die twee ander resepte uit vandeesweek se episode van Jy het ’n Wenresep! op VIA (DStv-kanaal 147). Kry hierdie week se wenresep in die jongste uitgawe van Huisgenoot (2 Februarie 2017).

VRUGTERTJIES

Dave du Toit van Durbanville bak graag hierdie vrugtetertjies.

DEEG

220 g koemeel

Knippie sout

150 g harde margarien (Marvello of Cordon Bleu)

1 eiergeel

VULSEL

dik vla, afgekoel

geklopte room

verskeidenheid vrugte van jou keuse

gladde appelkooskonfyt

Voorverhit die oond tot 180°C.

1 Sif die meel en sout saam, rasper die margarien by en vryf in met jou vingerpunte tot die mengsel soos fyn broodkrummels lyk.

2 Voeg die eiergeel en sowat 45 ml (3 e) yskoue water by en meng in met ‘n mes tot die deeg bymekaarkom.

3 Vorm in ‘n bol, draai toe in kleefplastiek en verkoel sowat 30 minute.

4 Rol die deeg in ‘n plat sirkel op ‘n meelbestrooide oppervlak uit. Druk sirkel uit en plaas in vlak tertpannetjies. Sny die kante netjies en verkoel sowat 10 min.

5 Bak blind vir 10 minute. Verwyder die papierbakkies en bone en bak ‘n verder 10—15 minute tot ‘n ligte goudbruin. Laat afkoel.

6 VULSEL Meng die vla en room en skep in elke tertdoppie. Rangskik vrugte bo-op.

7 Verhit die appelkooskonfyt en verf oor die vrugte.

WENK: Om blind te bak: Dave het die oulike wenk gegee om papierbakkies (waarin mens kolwyntjies of muffins bak) te gebruik. Plaas dit binne-in die rou tertdoppie, vul met boontjies en bak dan blind.

Kyk Jy het ’n Wenresep! elke Woensdag om 18:30 op VIA (DStv-kanaal 147).

Hierdie resepte is geskryf soos ontvang van die deelnemers en nie in die Wenreseptekombuis getoets vir korrektheid nie.