Semelsaadbeskuit

Die beskuit word sonder koringmeel maar met koringsemel gemaak vir ekstra growwigheid.

Maak sowat 40 beskuite

Bereiding: 10 min.

Bak: 45-60 min.

Uitdroog: 2-3 uur.

500 ml (2 k) sonneblommeel (maal sonneblompitte in die voedselverwerker fyn)

7 ml (1½ t) koeksoda

7 ml (ruim 1½ t) bakpoeier

5 ml (1 t) elk fyn kaneel en gemmer (opsioneel)

5 ml (1 t) sout

375 ml (1½ k) semels

125 ml (½ k) klapper

45 ml (3 e) psilliumvesel

125 ml (½ k) gekapte pekanneute

180 ml (¾ k) elk sonneblom- en pampoenpitte

250 ml (1 k) sultanas of rosyne , bosbessies of fyn gekapte dadels

80-125 ml (⅓-½ k) heuning (verkieslik rou)

2 eiers, geklits

250 ml (1 k) natuurlike jogurt of karringmelk

80 ml (⅓ k) gesmelte botter

325 ml (1⅓ k) water

ekstra pitte vir oorsprinkel (opsioneel)

Voorverhit die oond tot 180 °C. Bespuit 1 groot bakplaat met kossproei.

Meng die meel, koeksoda, bakpoeier, speserye (indien gebruik) en sout. Voeg die semels, klapper, psilliumvesel, neute, pitte en droëvrugte by. Klits die heuning, eiers, jogurt, botter en water saam. Voeg die watermengsel by die droë bestanddele en meng goed. Skep in die bereide bakplaat en maak gelyk. Sprinkel die ekstra pitte oor (indien gebruik) en druk goed vas. Bak 45-60 min. of tot goudbruin en gaar. Sny in stukke en droog 2-3 uur by 100 °C uit. Skakel die oond af. Los die beskuit in oond tot heeltemal droog en bros.

Deur Carmen Niehaus

Foto’s: Misha Jordaan