Kerrie-hoenderlewer

Pikante hoenderlewer is ’n vinnige en maklike maaltyd.

GENOEG VIR 4-6 MENSE

Gaarmaak: 15 min.

Bereiding: 5 min.

500 g hoenderlewer, skoongemaak

sap van ½ suurlemoen

5 ml (1 t) garam masala

sout

30 ml (2 e) olie

1 ui, fyn gekap

15 ml (1 e) geroosterde masala

5 ml (1 t) komyn

5 ml (1 t) koljander

5 ml (1 t) borrie

2,5 ml (½ t) kaneel

30 ml (2 e) matige kerriepoeier

80 ml (⅓ k) tamatiesous

50 g droë klapper

’n klein hand vol vars koljander, gekap

1. Meng die hoenderlewer met die suurlemoensap en garam masala. Geur met die sout.

2. Verhit die olie in ’n kastrol oor matige hitte en braai die ui 5 min. tot sag en dit begin goudkleurig raak. Voeg die hoenderlewer by en braai 3 min.

3. Roer die speserye in en braai ’n paar minute voor jy die tamatiesous, 250 ml (1 k) water en klapper byvoeg. Bedek met ’n deksel en laat prut liggies sowat 10 min. Roer die gekapte koljander in en sit dadelik voor saam met naanbrood.

Deur Hope Malau

Foto’s: Jacques Stander