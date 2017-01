Hier is een van die twee ander resepte uit vandeesweek se episode van Jy het ’n Wenresep! op VIA (DStv-kanaal 147). Kry hierdie week se wenresep in die jongste uitgawe van Huisgenoot (2 Februarie 2017).

WONDERDEEG VIR VETKOEK

Maritza Farham van Table View maak ’n blitsige vetkoekdeeg sonder gis maar met jogurt. Die deeg kan selfs ook ingespan word vir pizza of roosterkoek.

DEEG

1 kg bruismeel

1 liter natuurlike dubbelroom jogurt

5 ml (1 t) sout

Olie vir diepvetbraai

VULSEL

4 hoenderborsfilette

Sout en peper

TZATSIKI

500 ml (2 k) natuurlike jogurt

Halwe komkommer, in klein blokkies gesny

Sap van 1 suurlemoen

15 ml (1 e) fyngedrukte vars knoffel

Vars gekapte dille na smaak

Voorverhit die oond tot 180°C.

1 DEEG Meng die bruismeel, jogurt en sout saam, rol in ‘n rolletjie en sny in porsies of skyfies.

2 Verhit genoeg olie vir diepvetbraai en braai die ‘n paar stukkies deeg op ‘n slag in die diepolie tot goudbruin en gaar. Dreineer op kombuispapier

3 VULSEL Geur die hoenderborsies met sout en peper en bietjie pak op ‘n bakplaat. Giet bietjie olyfolie oor en bak sowat 20—25 minute of tot net gaar maar glad nie droog nie. Trek in rafels met twee vurke.

4 Meng die res van die bestanddele en roer die hoender daarby in.

5 Skep die hoendermengsel binne-in die vetkoek en sit voor.

WENK: Tzatziki trek water as dit lank staan. Plaas die komkommer in ‘n vergiettes, sprinkel bietjie sout oor en laat staan sodat die vloeistof kan dreineer. Druk droog en meng dan met die jogurt, suurlemoen, knoffel en dille.

Die komkommer kan ook gerasper word en as meeste water gedreineer het, druk jy dit goed met jou hande bymekaar om so laaste bietjie water uit te pers.

Hierdie resepte is geskryf soos ontvang van die deelnemers en nie in die Wenreseptekombuis getoets vir korrektheid nie.