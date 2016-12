Hierdie koekies smeek om gebak te word – agt lipleklekker resepte

Sjokolade-biscotti Dis mos nou die perfekte peuselhappie vir tee- of koffietyd!



LEWER 30

Bereiding: 15 min.

Gaarmaak: 40 min.



500 ml (2 k) meel

125 ml (½ k) kakaopoeier

5 ml (1 t) koeksoda

’n knippie sout

120 g botter, versag

250 ml (1 k) strooisuiker

2 eiers

100 g neute, gekap

100 g sjokoladeskyfies

180 ml versiersuiker



Voorverhit die oond tot 180 ˚C. Smeer ’n bakplaat en voer dit uit.

1.Meng die meel, kakaopoeier, koeksoda en sout in ’n mengbak. Klits die botter en suiker in ’n ander bak tot lig en donsig. Voeg die eiers by en klits tot goed gemeng.

2.Roer die meelmengsel in om ’n stywe deeg te vorm. Roer die neute en sjokoladeskyfies in.

3.Vorm die deeg in twee effens plat stawe op ’n voorbereide bakplaat en bestrooi dan met die versiersuiker. Bak 30 min. of tot effens ferm wanneer jy daaraan raak.

4.Sny die deeg oorhoeks in skywe op ’n snyplank. Rangskik die stukke met die snykant na onder op ’n bakplaat en bak 10 min. of tot bros. Laat op ’n rak afkoel.



Deur Hope Malau

Foto’s: Jacques Stander

Sjokoladebondels ’n Oulike lekkerny wat ongelooflik maklik is om te maak.



LEWER 24

Bereiding: 10 min.

Verkoel: 2 uur



300 g verskeidenheid koekies, grof gekap

250 g gemengde neute-en-droëvrugtemengsel

350 g melksjokolade

100 g botter, gekap

125 ml (½ k) gouestroop

Botter bakpapier en voer ’n vierkantige pan van 20 cm daarmee uit. Meng die koekies en die neutmengsel in ’n groot bak en halveer die groot neute.

Smelt die sjokolade, botter en gouestroop in ’n bak oor ’n pan water wat prut terwyl jy af en toe roer tot glad en glansend. Giet oor die koekie-en-neutmengsel.

Keer die mengsel in die pan uit en maak liggies plat. Laat 2 uur of oornag verkoel voor jy dit in vierkante sny.



Deur Hope Malau

Foto’s: Megan Miller

Gemmerkoekies Dis tyd vir bak. Hierdie koekies is maklik om te maak en kan in ’n kits berei word.



Lewer 24 koekies

Bereiding: 10 min.

Gaarmaak: 10 min.



560 ml (2¼ k) meel

10 ml (2 t) fyn gemmer

5 ml (1 t) koeksoda

2,5 ml (½ t) fyn kaneel

1 ml (¼ t) fyn naeltjies

’n knippie sout

150 g botter, versag

250 ml (1 k) suiker

1 eier

15 ml (1 e) water

60 ml (¼ k) melasse

30 ml (2 e) suiker



Voorverhit die oond tot 180 ˚C.



Sif die meel, gemmer, koeksoda, kaneel, naeltjies en sout by. Sit eenkant.

Klits die botter en 250 ml (1 k) suiker saam tot romerig, lig en donsig. Klits die eiers in en roer dan die water en melasse in.

Roer die gesifte bestanddele geleidelik by die melassemengsel in. Vorm die deeg in balle so groot soos okkerneute en rol dit in die 30 ml (2 e) suiker. Pak die beskuitjies op ’n bakplaat wat met bakpapier uitgevoer is.

Bak 10 min. in die voorverhitte oond. Laat die koekies 5 min. op die bakplaat afkoel voor jy dit op ’n draadrak pak om heeltemal af te koel. Bêre in ’n lugdigte houer.



Deur Hope Malau

Foto/video: Misha Jordaan

Sjokoladebruintjies Hierdie klewerige bruintjies is heerlik ryk, want dit bevat sjokolade van ’n goeie gehalte.



LEWER 12 BRUINTJIES

Bereiding: 10 min.

Gaarmaak: 30 min.



250 g 70 persent-donkersjokolade

40 g botter

100 g strooisuiker

4 eiergele

5 ml (1 t) vanieljegeursel

90 g meel

’n knippie sout

50 g amandelvlokkies



Voorverhit die oond tot 180 ˚C. Smeer ’n bakpan van 20 cm en voer met bakpapier uit.

Smelt die sjokolade in ’n bak oor ’n pot water wat prut. Verwyder van die hitte en roer die botter en strooisuiker in terwyl jy ná elke byvoeging roer. Voeg die eiergele een vir een in en klits ná elke byvoeging. Roer die vanieljegeursel in.

Meng die meel, sout en amandels in. Vou sagkens by die sjokolademengsel in. Giet die mengsel in ’n bakplaat en plaas in die oond. Bak 30 min. of tot die bruintjiemengsel van die pan begin wegtrek.



Deur Hope Malau

Foto’s: Jacques Stander

Grondboontjiebotter-kraakblokkies Jy kan enige verskeidenheid neute byvoeg en die sjokolade deur rosyne vervang.



Bereiding: 10 min.

Bak: 35 min.

Lewer 16



250 ml (1 k) meel

2,5 ml (½ t) bakpoeier

1 ml (¼ t) koeksoda

’n knippie sout

125 ml (½ k) krakerige grondbonebotter

60 g botter

200 ml (¾ k) bruinsuiker

80 ml (⅓ k) strooisuiker

2 eiers

5 ml (1 t) vanieljegeursel

125 ml (½ k) neute, gekap

125 ml (½ k) sjokoladeskyfies



Voorverhit die oond tot 180 °C. Voer ’n vierkantige bakpan met bakpapier uit en laat vou orige papier buiteom die rand van die pan.



Meng die meel, bakpoeier, koeksoda en sout in ’n bak. Klits die grondbonebotter en botter in ’n ander bak tot glad. Voeg die suikers by en klits tot goed gemeng. Klits die eiers en vanielje in.

Roer die meelmengsel by die bottermengsel in en voeg die neute en sjokolade by. Giet dit in die voorbereide pan en bak 35 min. of tot ’n steekpen skoon uitkom. Laat koel heeltemal af op ’n draadrak en sny dan in blokkies.



Deur Hope Malau

Dieet-sjokoladeneut-hawermoutkoekies LEWER 12 KOEKIES

Bereiding: 10 minute

Gaarmaaktyd: 15-20 minute



25 ml (5 t) laevet-margarien

125 ml (½ k) fruktose

2 ml (½ t) amandelgeursel

30 ml (2 e) kakao

200 ml bruismeel

125 ml (½ k) hawermout

90 ml (6 e) afgeroomde melk

12 pekanneuthalwes of heel amandels



Voorverhit die oond tot 180 °C. Smeer ’n paar bakplate.



Klits die margarien en fruktose saam tot goed gemeng. Voeg die amandelgeursel by.

Sif die kakao en bruismeel saam en roer by die mengsel in. Voeg die hawermout by en meng in. Meng die melk by en meng tot ’n stywe deeg.

Rol die deeg in okkerneutgrootte bolletjies en pak op die bakplate. Druk effens plat met ’n vurk en plaas ’n neuthelfte op elkeen.

Bak 15-20 minute of tot die koekies gaar is, maar nog steeds sag. Laat op die bakplate afkoel en plaas dan op ’n afkoelrakkie om heeltemal af te koel. Bêre in ’n lugdigte houer.

Gekruide koekies Dié koekies het ’n tikkie speserye wat lekker smaak saam met chai-tee.



Lewer 25-30 koekies

Bereiding: 15 min.

Verkoel: 30 min.

Bak: 8 min.



500 ml (2 k) bruismeel

250 ml (1 k) bruinsuiker

160 g koue botter

’n bietjie koue water

Speserye

10 ml (2 t) kaneel

1 ml (¼ t) fyn naeltjies

2,5 ml (½ t) gemmer

5 ml (1 t) gemengde speserye

2,5 ml (½ t) neutmuskaat

1 ml (¼ t) komyn



Voorverhit die oond tot 180 °C en smeer ’n bakplaat.



Speserye Meng die speserye in ’n verseëlde bottel.

Meng die meel, suiker en 10 ml (2 t) van die speserymengsel. Vryf in die botter, voeg die water bietjie vir bietjie by die meel en meng tot ’n ferm deeg.

Bedek met kleefplastiek en verkoel 30 min.

Rol die deeg uit op ’n oppervlak wat liggies met meel bestrooi is en sny die gewenste vorms uit. Sit vir 15 min. in die yskas. Bak die koekies dan 8 min. of tot bruin.

Pak op ’n afkoelrak en laat afkoel.



Deur Hope Malau

Foto: David Briers