Vier mengeldrankies waarmee jy jouself kan bederf op Oujaarsaand!

Stap 1: Sny die lemmetjies in die lengte deur om kwarte te vorm. Sny die wit van die lemmetjie, waaraan die pitte gewoonlik vas is, af. Dit help die lemmetjiesap om makliker uit te vloei en hou die bitterheid uit jou drankie.Stap 2: Gooi die kwarte (omtrent een tot twee lemmetjies per drankie, afhangende van hoe sappig die lemmetjies is) in ’n mengbakkie en gooi ’n eetlepel suiker per drankie by. Pers dit fyn met ’n stamper sodat die suiker en lemmetjiesap meng.Stap 3: Gooi die lemmetjie-en-suiker-mengsel in ’n glas saam met die skille van die kwarte. Jy kan elke glas ’n derde vol gooi met hierdie mengsel. Gooi dan genoeg ys in dat die watervlak styg tot ongeveer half vol, of selfs twee derdes vol. (Gebruik kort glase, soos dié vir whisky.)Stap 4: Maak die res van die glas vol met wodka of cachaça. As jy voel dit is ’n bietjie sterk, kan jy sodawater, gewone water of nog ys bygooi.Geniet! Of, soos die Brasiliane sê: “Saúde!”Wenk Lemmetjies is goedkoop in Brasilië, maar kan baie duur wees in Suid-Afrika en jy kan min of meer dieselfde smaak kry met ’n gewone suurlemoen. Die Brasiliane gebruik ook nie net lemmetjies nie; hulle maak met enige vrug ’n caipirinha. Aarbeie, pynappel, kiwi en grenadella is die gewildste variasies. Ek hou veral van die aarbei-caipiroskas.– Dalena Theron