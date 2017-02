Hier is die kompetisiewenners vir November 2016:

Huisgenoot Grootblokraai

10 November 2016

1. FC Sauer, Pretoria (R1000)

2. Willem Goosen, Somerset Wes (Pharos Tweetalige woordeboek)

3. AM Strydom, Rondebult (Pharos Tweetalige woordeboek)

4. Anna-Mari Botes, Springs (Pharos Tweetalige woordeboek)

17 November 2016

1. A.S Vos, Randburg (R1000)

2. C.J Jonck, Alberton (Pharos Tweetalige woordeboek)

3. Welmar Reitz, Kraaifontein (Pharos Tweetalige woordeboek)

4. Hanlie Venter, Tygerdal (Pharos Tweetalige woordeboek)

24 November 2016

1. AJ Maritz, Oudtshoorn (Beaucience geskenkpak van R5000)

2. Aloma de Flamingh, Port Elizabeth (Beaucience geskenkpak van R5000)

3. Petro le Roux, Alberton (Beaucience geskenkpak van R5000)

4. Pat Meyer, Ottery (Beaucience geskenkpak van R5000)

5. Andries Liebenberg, Rustenburg (Beaucience geskenkpak van R5000)

6. Jack Hawkins, Roodepoort (Beaucience geskenkpak van R5000)

7. Theresa du Plooy, Volksrust (Beaucience geskenkpak van R5000)

Fotoblokraai

10 November 2016

1. Han Vermeys, Klerksdorp (HAT woordeboek)

2. J Boshoff, Piet Retief (Pansegrouw woordeboek)

17 November 2016

1. PG September, Kimberley (HAT woordeboek)

2. Lien van der Merwe, Bloemfontein (Pansegrouw woordeboek)

24 November 2016

1. F J Rabie, Wellington (HAT woordeboek)

2. Corrie Posthumus, Port Elizabeth (Pansegrouw woordeboek)

Tydskrifkompetisies

17 November 2016

1. Peet Visagie, Delarville (Bloed is dikker as water CD)

2. Nicky Rossouw, Dieprivier (Bloed is dikker as water CD)

3. Jeanette Ras, Springs (Bloed is dikker as water CD)

4. Petro Roberts, Suider Paarl (Bloed is dikker as water CD)

5. Myra Zaaiman, Krugersdorp (Bloed is dikker as water CD)

6. Hester Meyer, Port Elizabet (Bloed is dikker as water CD)

7. JE Nel, Welkom (Bloed is dikker as water CD)

8. Elza Matthasen, Durbanville (Bloed is dikker as water CD)

9. P. A Lourens, Pretoria (Bloed is dikker as water CD)

10. W. Powell, Empangeni (Bloed is dikker as water CD)

24 November 2016

1. S Rudolph, Ventersburg (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

2. Bettie Jansen, Bloemfontein (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

3. S MC Crate, Klopperpark (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

4. Jonette Engelbrecht, Goodwood (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

5. Mea Hyman, Pellissier (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

6. Reagan Cupido, Upington (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

7. M Wentzel, George (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

8. Mariekie Duncan, Brakpan (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

9. Nellie Van der Walt, Groblersdal (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

10. Marie Meiring, Klerksdorp (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

11. L Venter, Wepener (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

12. Elsa Geustyn, Worcester (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

13. M Barkhuysen, Worcester (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

14. C.K Trevaskis, Port Elizabeth (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

15. Gertie Coetzee, Brits (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

16. Annie Snyman, Universitas (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

17. M Kroese, Langebaan (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

18. Rea Odendaal, Faerie Glen (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

19. Elisha Van den Berg, Koningsberg (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

20. Mathilda van Eyssen, Amandasig (Staedtler geskenkpak ter waarde van R500)

21. Lorraine van Heerden, Benoni (Hannon geskenkpak x R2 500)

22. Alda Swiegers, Douglas (Hannon geskenkpak x R2 500)

23. Hilda Tulleken, Goodwood (Regal geskenkpak x R500)

24. Marlissa Mostert, Brackenfell (Regal geskenkpak x R500)

25. Marina Van Dyk, Brackenfell (Regal geskenkpak x R500)

26. Louise Theron, Ceres (Regal geskenkpak x R500)

27. Meisie du Plessis, Alberton (Regal geskenkpak x R500)

28. Alida Schamrel, Uniondale (Regal geskenkpak x R500)

29. Des Carolus, Eersterivier (Regal geskenkpak x R500)

30. Christine Ferreira, Kraaifontein (Regal geskenkpak x R500)

31. S Conradie, Vanderbijlpark (Regal geskenkpak x R500)

32. Adri van Heerden, Germiston (Regal geskenkpak x R500)

33. Mnr. Walters, St. Helenabaai (NexGard geskenkpak)

34. Susanna Fourie, Caledon (NexGard geskenkpak)

35. Nicoline Becker, Stilbaai (NexGard geskenkpak)

36. Eva Meiring, Port Elizabeth (NexGard geskenkpak)

37. Willie Peens, Delmas (NexGard geskenkpak)

38. Andrea Beier, Brackenfell (HILLS Cat geskenkpak)

39. D Bates, Parow Noord (HILLS Cat geskenkpak)

40. Daleen Engelbrecht, Kleinmond (HILLS Cat geskenkpak)

41. Harry Lewis, Bloemfontein (HILLS Cat geskenkpak)

42. Sandra le Grange, Panorama (HILLS Dog geskenkpak)

43. Sonia Rowan, Gansbaai (HILLS Dog geskenkpak)

44. J Wessels, Pretoria (HILLS Dog geskenkpak)

45. Elaine Otto, Kuilsrivier (HILLS Dog geskenkpak)

46. Corrie Posthumus, Port Elizabeth (Die dood van ’n goeie vrou)

47. Johann Reyneke, Claremont (Die dood van ’n goeie vrou)

48. Elsa Prinsloo Koos, Bethlehem (Die dood van ’n goeie vrou)

49. ASN Nel, Sasolburg (Die dood van ’n goeie vrou)

50. Martie Strydom, Gordonsbaai (Die dood van ’n goeie vrou)

51. Esther Kruger, Pretoria (679 L Yskas R29 159)

52. M Craill, Port Elizabeth (Skottelgoedwasser ter waarde van R13 499)

53. J.P Snyman, Belfast (Mikrogolfoond ter waarde van R9059)

54. Annelie Strydom, Riversdal (Reggies geskenkbewys)

55. Yvonne de Lange, George (Reggies geskenkbewys)

56. Hanno Massyn, Stilfontein (Reggies geskenkbewys)

57. C Meintjies, Rustenburg (Reggies geskenkbewys)

Aanlyn

29 November 2016 – 5 Desember 2016



Groot Moskousirkus

1. Anri Greyling, Robindale (Dubbel kaartjies by Montecasino)

2. Lelanie Venter, Krugersdorp (Dubbel kaartjies by Montecasino)

3. Cindy Brummer, Pretoria (Dubbel kaartjies by Montecasino)

4. Theo Liebenberg, Springs (Dubbel kaartjies by Montecasino)

5. Lise van Niekerk, Brits (Dubbel kaartjies by Montecasino)