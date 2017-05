Wen een van vyf dubbelkaartjies na SuperSokkie – jy kan ook agter die skerms saam met die sterre kuier!

Kom dans op die grootste dansvloer in die Wes-Kaap.

Op Saterdag 13 Mei word ’n groot opskop by die Grand Arena in die GrandWest Casino in Kaapstad gehou. Tydens SuperSokkie kan jy uitsien na vermaak deur Kurt Darren, Snotkop, Bok Radio-platejoggies en 13 ander puik Kaapse kunstenaars. Kom geniet vier ure se sokkiemusiek op die grootste dansvloer in die Wes-Kaap.

Kaartjies kos R120 per persoon en is by Computicket, Shoprite en Checkers te koop.

Huisgenoot gee ook vandeesweek vyf BBP-dubbelkaartjies weg − dit gee jou ook toegang tot al die sterre agter die skerms. Skryf nou in en kom dans op Afrikaans!

Skryf so in:

Vul die korrekte antwoord op die kompetisievraag en jou besonderhede op die vorm hier onder in.

SuperSokkie Waar word SuperSokkie gehou? *

Wie is jy * Voornaam Van

E-pos-adres * Tik e-posadres in Bevestig e-posadres

Telefoonnomer *

Bepalings & Voorwaardes * Ek aanvaar die bepalings en voorwaardes.



Kompetisiereëls, -bepalings en -voorwaardes:

Wenners is self verantwoordelik vir vervoer na die geleentheid.

Die kompetisie duur van 2 Mei 2017 tot om middernag op 9 Mei 2017.

Jy kan soveel keer inskryf as wat jy wil.

In die geval van ’n kompetisie met meer as een prys en meer as een trekking mag ’n deelnemer net een keer wen.

Personeel van Media24 en die borg, sowel as hul gesinne, mag nie inskryf nie.

Jy moet die vraag korrek beantwoord om in aanmerking te kom vir die prys.

Wenners sal deur ’n lukrake trekking gekies word.

Wenners sal telefonies in kennis gestel word.

Ons sal ’n wenner drie keer tydens kantoorure bel. As hy of sy nie bereik kan word met een van dié drie oproepe nie, sal ’n nuwe wenner getrek word.

Media24 en die borg aanvaar geen verantwoordelikheid vir skade wat spruit uit deelname aan die kompetisie nie.

Pryse is nie oordraagbaar nie en kan nie vir kontant of ’n ander prys verruil word nie.

Die borg is verantwoordelik vir die verskaffing van die pryse binne ’n redelike tyd (4–6 weke).

Dit is die wenner se verantwoordelikheid om ’n afleweringsadres te verskaf waar die prys bedags afgelewer kan word en/of ’n korrekte posadres en/of om die prys af te haal.

Media24 en die borg aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlore pryse weens ’n wenner wat nie tydens aflewering beskikbaar is en/of die prys nie betyds afhaal nie.

Met jou inskrywing aanvaar ons jy gee Media24 toestemming om jou soms met promosies en ander bemarking te nader.