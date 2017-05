Wen ’n kwartmiljoen rand vir jou hoërskool met VIA se nuwe vasvraprogram!

In September 2017, skop ’n opwindende, splinternuwe vasvraprogram vir hoërskoolleerders, Die Superskool, op die Afrikaanse leefstylkanaal VIA (DStv-kanaal 147) af en inskrywings vir skole en leerders wat aan dié program wil deelneem, is tans oop.

Op Die Superskool sal 18 Suid-Afrikaanse hoërskole dit teen mekaar uitspook om as die land se superskool gekroon te word. Elke skool se span sal uit drie van daai skool se blinkste leerders bestaan en die span sal deur eenvan hul onderwysers bygestaan word. Die Superskool sal deur die gewilde Afrikaanse sanger-en-kletsrymer Snotkop aangebied word.

Die Superskool sal uit 15 halfuur-episodes bestaan wat vir drie weke in September elke weeksdag uitgesaai gaan word. Die 18 skoolspanne se geheue, konsentrasie, en kennis van taal, wiskunde, algemene kennis en popkultuur op die proef gestel word. In elke episode sal een skoolspan hul tasse moet pak en huis toe gestuur word totdat een hoërskool as Suid-Afrika se superskool koning kraai.

Die wenspan slaan ’n kwartmiljoen rand vir hul hoërskool weg. Die span wat die tweede plek behaal wen R100 000 terwyl die skool wat derde kom, R50 000 ontvang.

Om in te skryf, moet hoërskole ’n kort video maak waarin hulle vertel van hul skool, die drie leerders wat hulle wil hê moet hulle op Die Superskool verteenwoordig en die onderwyser wat dis die skool se span gaan ondersteun.

Inskrywings moet voor 19 Junie 2017 na info@viatv.co.za gestuur word. Die topinskrywings gaan deur na ’n toetsronde voor hulle vir die program kan kwalifiseer.

Alle Suid-Afrikaanse hoërskole word genooi om vir Die Superskool in te skryf, maar deelnemers moet Afrikaans kan verstaan om deel te neem. Deelnemers moet beskikbaar wees tussen 8 en 15 Julie vir opnames. Verblyf en vervoer sal voorsien word aan leerders wat nie bly waar die program verfilm word nie.