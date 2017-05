Klavierkuiers: Pedro en Heinz Winckler sing hul harte uit

Pedro Kruger, bring hulde aan ons land se grootste sangers in die musiek- en geselsprogram.

Die week kuier Pedro om die klavier met Heinz Winckler.

Wat was vir jou die lekkerste deel van jou kuier saam met Pedro?

Die verassing wat hulle georganiseer het. (Heinz se gunstelingjuffrou by Paul Roos waar hy op skool was, het in ’n video ’n spesiale boodskap vir hom gehad.)

Wat maak Pedro volgens jou uniek?

Sy liefde vir mense en musiek.

Wat is jou gunstelingding om te doen op ’n Vrydagaand?

Ek hou van tv kyk en pizza eet.

Noem vir ons drie van jou gunstelingliedjies.

“Shadows” van The After

“Can’t Stop The Feeling” Justin Timberlake

“Up Town Funk” Bruno Mars

Wat is drie goed wat jy hoop mense eendag oor jou sal sê?

Hy was lief vir Jesus, sy vrou en sy kinders.

Onthou om elke Vrydag om 20:00 in te skakel vir nuwe episodes van Klavierkuiers met Pedro op VIA (DStv-kanaal 147) en Saterdae om 19:00 vir die heruitsendings.