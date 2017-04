Klavierkuiers: Pedro en Valiant Swart laat Sonvanger herleef

Pedro Kruger bring hulde aan ons land se grootste sangers in sy musiek- en geselsprogram. Hierdie week kuier Pedro om die klavier saam met Valiant Swart.

Wat was vir jou die lekkerste deel van jou kuier saam met Pedro?

Die lekker gesellige, informele trant en natuurlik die saamsing by die klavier.

Wat maak Pedro volgens jou uniek?

Ek ken niemand wat nie van hom hou nie. Altyd opgeruimd, geweldig intelligent en musikaal.

Wat is jou gunstelingding om te doen op ’n Vrydagaand?

Om op die verhoog te wees met my kitaar en my liedjies en stories.



Noem vir ons drie van jou gunstelingliedjies.

Gimme Shelter deur Rolling Stones, Rollin’ and Tumblin’ deur Muddy Waters en Sun is Shining deur Bob Marley.

Wat is drie goed wat jy hoop mense eendag oor jou sal sê?

Dat ek ’n aangename ou was en ’n bydrae tot hul lewens gelewer het. En dat my liedjies awesome was!