Sy’s terug! Days of Our Lives se feeks keer terug na die sepie

Sami Brady kom terug. Die aktrise Alison Sweeney (40), wat langer as 20 jaar die feeks in die sepie gespeel het, het die nuus in ’n kort video op Instagram gedeel en gesê sy’s “baie opgewonde om binnekort te begin skiet”.

Going, going, back, back to …. Salem! 🎶 so excited! 😆 thanks for the love. ❤️💋 A post shared by Ali Sweeney (@alisweeney) on Apr 17, 2017 at 12:14pm PDT

Die aktrise het die eerste keer as Sami verskyn toe sy 16 jaar oud was in 1993.

Sy het die volgende 20 jaar harte wêreldwyd verower. Sy het in 2002 die Special Fan Emmy-prys as Amerika se gunstelingfeeks gewen en is in 2015 vir ’n Daytime Emmy benoem as beste hoofaktrise in ’n dramareeks.

Toe kom die skokaankondiging in 2014 dat sy die sepie ná 21 jaar verlaat. Sy het gesê sy wil meer tyd saam met haar kinders, Megan (toe 5) en Benjamin (toe 9), deurbring en afskaal op haar werkverpligtings. Sy was ook die aanbieder van NBC se gewigverliesprogram, The Biggest Loser.

“Ek het sewe jaar lank albei programme gedoen,” het sy destyds gesê. “Ek is net baie opgewonde om saam met my kinders en man (David Sanov) te wees en pret te hê. Ek skryf ook. My tweede boek word binnekort uitgereik. Ek hou ook van regie.”

Alison het gesê hoewel sy in haar tyd in Days nooit meer as twee weke vakansie kon neem nie, was sy dol oor die karakter en die sepie. “Dis fantasties. Ek is mal oor Sami, Salem. Ek hou van my werk en is mal oor die aanhangers – ek hou van alles omtrent dit.”

En duidelik is haar liefde daarvoor nog lank nie geblus nie. Welkom terug, Sami!

Kyk weekdae om 11:30 op SABC3 na Days of Our Lives.



