Kokkedoortjie-beoordelaars gee raad: Kry jou kind so in die kombuis

Hulle is albei koskenners van formaat. En dié belangstelling in meng, klits, bak en kook het al op ’n jong ouderdom vlam gevat. Maar nie so jonk soos vanjaar se Kokkedoortjie-deelnemers is nie!

“My ma het ’n spysenieringsonderneming gehad en ek het haar daarmee gehelp toe ek op hoërskool was. Ek het dit net ongelooflik baie geniet,” vertel die Kokkedoortjie-beoordelaar Nic van Wyk.

“Dit het my belangstelling in kos geprikkel – en die res is natuurlik geskiedenis!”

Nic het as jong seun in ’n restaurant gewerk. Daar het hy vinnig meer van kos maak geleer. “Daar was ’n vrou wat die wonderlikste soufflés gemaak het en sy het dit al 15 jaar lank gedoen. Ek wou dit so graag ook perfek kry, maar ’n soufflé is iets wat jou ’n poets kan bak!”

Mari-Louise Guy, sy medebeoordelaar in dié kykNET-kosreeks, sê sy het eers op 16 die kombuis van nader leer ken.

“Maar daarna was daar nie brieke nie. Natuurlik het ek altyd saam met my ouma en ma in die kombuise gewerskaf. Maar vanaf 16 het ek plaatkoek begin verkoop en kon ek ook eclairs by die dosyne bak,” vertel sy aan Huisgenoot.

Mari-Louise en haar broer, Callie, wat ook haar sakevennoot is, het ook graag kos gemaak wanneer mense kom kuier het.

“Ons het gereeld ons ‘pop-up’-restaurant, die Kelly-Mary, oopgemaak en selfs ’n Griekse aand gehou met borde wat stukkend gegooi is. Ons was ook lief vir Chinees kook en om ons vriende te dwing om met stokkies te eet.

“Ons etes was gewild, en ons het ons totaal daarin ingeleef. Dis die weelde van ’n plattelandse kind – die ryk verbeelding.”

Hoe kry jy jou kind betrokke in die kombuis?

“Neem hulle af,” is Mari-Louise se raad. “My kinders is gek daaroor om klein video’tjies en memes van hulself te sien. Kyk, hulle eet op film wat hulle in die regte lewe soos die pes sal vermy.”

Sy sê dit is beter om die keuses in die kombuis te beperk. “Ek vind dit verwar kinders. Ons het nou ’n lys vir die week, met ’n standaardpatroon, maar met genoeg variasie. Hulle is gek oor roetine, hoewel dit nie vir my so maklik is nie.”

Mari-Louise sê ook dit is ’n goeie idee om ’n familielid te nooi en die kinders toe te laat om die tafel te dek en die hele geleentheid te beplan. “My kinders raak bewend van opgewondenheid. Ek kyk verby die absurde kombinasies waarmee hulle die tafel versier – poppe en plastiekpistole . . . Ek kyk maar net weg,” sê sy.

Nic stel voor jy moedig jou kinders aan om te kyk en proe terwyl jy in die kombuis doenig is.

“Dan sal daar ’n honderd vrae by hulle opduik wat jy geduldig moet beantwoord en verduidelik, wat hopelik nog meer hul belangstelling in kos maak sal prikkel.”

Hy sê jy kan jou kind ook vra om sekere gedeeltes van die ete te help berei wat hulle sal laat voel dat hulle ’n bydrae lewer.

“Vra ook hul mening oor goed – byvoorbeeld hoe sal jy die aartappel opsny of wat dink hy of sy moet die volgende stap of proses wees,” sê Nic. Hy sê ook dit is beter om kinders eers doenig te laat raak met geregte wat nie hitte tydens bereiding verg nie.

“Maar dit hang ook van die ouderdom af. Tot hulle gemaklik is om ’n mes te gebruik, is dit ’n goeie idee dat hulle dalk ’n maklike slaai maak of iets meng. Ek glo bak is ook ’n wonderlike manier om ’n kind meer betrokke in die kombuis te kry.”

Mari-Louise stel voor jy pak ’n oondbak of bakplaat vol kos en druk dit in die oond.

“Eenskottelgeregte is groot pret, verg baie snywerk en dan is daar ’n wagtydperk in die oond wat kans bied vir vinnig bad of boekies lees.”

Nog maklike moontlikhede is om koek of kleinkoekies te bak of jellievorms te maak, sê Mari-Louise, want iets in jellie voer kinders mee na die sewende hemel.

