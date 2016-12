Die boere se keuses is gemaak — so wat sê die vroue wat huis toe is?

Ai. Dit bly maar net onaangenaam om te sien hoe die vroue huis toe gestuur word. En dit is veral hartseer omdat hulle almal so verskriklik gaaf en oulik is. Hoe moet ’n boer dan nou kies, wonder jy week na week.

Ná die boere in verlede week se episode ’n bietjie gehaltetyd saam met die vroue kon deurbring moes hulle in hierdie week se episode die bul by die horings pak. Daar was geen wegkomkans van die moeilike besluit nie.

Die boere het Donderdagaand hul finale keuses gemaak en gekies watter vrou hulle graag nóg beter sal wil leer ken.

So het Leon-Fritz het gesê hy wil vir Chanté beter leer ken; Rob het vir Maureen gevra om te bly; Arno het vir Jacobu gekies en Hennie vir Chantelle.

Ons het vir die vroue wat huis toe gestuur is, gevra hoe hulle oor die boere se besluite voel:

Arno het vir Jenny huis toe gestuur

Het jy verwag dat jy huis toe sou gaan?

Om eerlik te wees het ek ’n idee gehad dat ek dalk huis toe gestuur sou word. Daar is nie ’n spesifieke rede daarvoor nie. Arno het nie meer aandag aan Jacobu gegee as aan my of enigsins iets van die aard nie, ek het net die gevoel gekry.

Het jy al enige gevoelens vir die boer ontwikkel teen die tyd wat jy huis toe moes gaan?

Vir my was vyf minute, een dag en ’n week steeds te kort om gevoelens te ontwikkel. Ek vind steeds vir Arno aantreklik en sy persoonlikheid weerspieël sy mooi hart, maar dit vat tyd op verlief te raak op iemand of om gevoelens te ontwikkel. Natuurlik maak die kameras dit ook ’n bietjie moeiliker.

Hoe het jy die plaas ervaar? Was dit soos wat jy gedink het dit gaan wees?

Arno se plaas is ongelooflik. Dis goed versorg, prentjie-mooi en mens kan die liefde en harde werk wat daar ingesit is dadelik raaksien. Dit was meer as wat ek verwag het; ek droom om op so mooi plaas te kan woon – al moet ek maar Arno se arm probeer draai om vir my die buitekamer in te rig.

Hoe voel jy in die stadium oor die liefde? Glo jy nog daarin?

Natuurlik. Liefde is ’n geskenk van God wat nie net ontvang moet word nie, maar mildelik uitgedeel moet word en … Liefde laat jou Rice Krispies anders proe!

Leon-Fritz het vir Marna gegroet:

Het jy verwag hy sou jou huis toe stuur?

Ek kon vir Leon-Fritz glad nie lees nie en daarom het ek nie geweet wat sou gebeur nie, ek het wel ’n groot kalmte oor my gehad omdat ek gewéét het die regte ding sal gebeur.

Hy het ook vir ons gesê dat hy ’n kop-besluit maak en glad nie met sy hart nie, daarom het ek maar geweet ek sou dalk nie die keuse wees nie, want ek moet nog ’n tyd lank studeer.



Wat dink jy is van die faktore wat Leon-Fritz se besluit beïnvloed het?

Ek dink hy het na kwaliteite gekyk wat by hom sou pas en wat nie. Ek dink hy het sy ideale vrou met dié kwaliteite in sy kop gehad en het in elke situasie gekyk of ons naby daai ideaal kom. Ek dink ook wel ons briewe en die raad van familie en vriende het ’n groot faktor in sy besluit gespeel.

As jy geweet het wat jy nou weet, sou jy steeds vir die boer ’n brief geskryf het?

Ja ek sou steeds vir die boer geskryf het. Die feit om die brief te skryf alleen het my laat dink oor wat ek in ’n man wil hê en wat nie.

Dit het my ook net weer laat besef wie ek is en wat ek in die lewe wil hê en bereik. Daarom was die skryf daarvan eintlik klaar iets positief wat ek uit die hele ervaring kan neem.

Wat van die hele Boer Soek ’n Vrou-ervaring, het jy die meeste geniet?

Die hele ervaring was iets wat my heeltemal my uit my gemaksone geruk het. Ek is nie iemand wat so iets somer sal doen nie; dit is eintlik heeltemal teen my persoonlikheid, daarom het dit my baie getoets.

Ek het baie van myself geleer en baie gegroei. Ek het ook dit baie geniet om nuwe mense te ontmoet en nuwe vriende te maak, die ander meisies was regtig oulike en goeie meisies.

Rob het vir Elizna gegroet:



Dink jy Rob het die regte besluit geneem?

Ek dink hy het die regte besluit geneem, maar net hy sal weet of dit regtig die regte besluit was.



Het jy enige gevoelens vir Rob ontwikkel?

Ek is ’n baie emosionele mens en kan sommer lekker huil wanneer ek na ’n mooi fliek kyk. Om deur hierdie hele proses te gaan en geen emosies te ontwikkel nie is onmoontlik.

Sal jy steeds eendag op ’n plaas wil woon?

Ek sal steeds graag eendag op ’n plaas wil woon omdat dit net vir my voel daar is ’n beter kwaliteit lewe. Kalmte, rustigheid; ‘n stukkie Hemel op aarde wat jy nêrens anders as op ’n plaas kan kry nie.

Glo jy nog in die liefde?

Noem my maar outyds, maar ek glo nog in die liefde. Ek het nog hoop en dalk het my prins op sy wit perd net ’n pitstop iewers gemaak.

*Huisgenoot het nog nie Elizbé se kommentaar ontvang nie.