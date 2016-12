Bring dié 10 sterk vroulike karakters terug kassie toe

Daar is ongetwyfeld ’n toename in sterk vroulike hoofspelers op televisie. Dis nou danksy TV-vervaardigers soos Shonda Rhimes.

Maar wie het ons gehad voor die briljante Annalise Keating en die vurige Daenerys Targaryen?

Kom ons kyk na ’n paar van die beste sterk vroulike karakters op die kassie, in geen bepaalde volgorde nie.

1. Buffy, Buffy the Vampire Slayer

Vertolk deur Sarah Michelle Gellar

Buffy, moontlik een van die sterkste vroulike karakters op TV, was die toonbeeld van kragtig. Probleme met vampiere? Sy beskerm jou terwyl sy terselfdertyd die beproewings van hoërskool die hoof bied.

2. Lorelai Gilmore, Gilmore Girls

Vertolk deur Lauren Graham

Nie alle superhelde dra mantels nie. Lorelai, as enkelma, was vasbeslote om die lewe vir haar en haar dogter beter te maak. Sy is slim en skerp en kan net die regte dosis gevatte gekskeerdery kwytraak.

3. Joan Clayton, Girlfriends

Vertolk deur Tracee Ellis Ross

Hoewel sy ietwat vol draadwerk was, kon jy nie help om Joan toe te juig nie. Sy was gedrewe en taai in haar najaging van sukses, liefde en vervulling – ’n heldin wat elke duisend jaar moes verskyn.



4. Claire Huxtable, The Cosby Show

Vertolk deur Phylicia Rashad

Daar is ’n rede waarom Claire Huxtable altyd een van die beste televisiema’s sal wees. Sy het nie net hard gewerk as prokureur nie; sy het steeds oorgenoeg tyd vir haar vyf kinders ingeruim.

5. Kimberly Hart en Trini Kwan, Mighty Morphin Power Rangers

Vertolk deur Amy Jo Johnson en Thuy Trang

Komaan, krag-veldwagters! Die pienk en geel krag-veldwagters het ons geleer meisies kan net so goed veg soos hul manlike eweknieë – ’n les wat die jonger geslagte gerus ter harte kan neem.

6. Ntsiki Lukhele, Generations

Vertolk deur Pamela Nomvete

Die oorspronklike Generations het ons aan Ntsiki, een van die naarste vroue in die geskiedenis van Suid-Afrikaanse televisie, voorgestel. Hoewel haar magshonger kragtoere die oë laat rek het, het dit ongetwyfeld tot televisiegenot gelei.

7. Cherel de Villiers, Isidingo

Vertolk deur Michelle Botes

Van skurke gepraat: Cherel was een karakter vir wie Suid-Afrikaanse kykers met liefde gehaat het. Cherel, ’n perfekte konkoksie van bedrieëry en manipulasie, het jou op die randjie van jou stoel gekluister gehou.

8. Lara Croft: Tomb Raider

Vertolk deur Angelina Jolie

Lara, wat altyd van grotte verwissel en rewolwers gedra het, is as heeltemal onbereikbaar beskou.

9. Trinity, The Matrix

Vertolk deur Carrie-Anne Moss

Briljant. Dis een manier waarop Trinity beskryf kan word. Sy was ’n algehele gatskopper: tegnologies kundig, slim en goed bedrewe in die gevegskuns.

10. Clover, Sam en Alex, Totally Spies

Met die stemme van Andrea Taylor, Jennifer Hale en Katie Griffin

Wie sê alle kragtige vroulike karakters moet mense wees?!