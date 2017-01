7de Laan-kykers ontstoke oor sepie nou glo vroeër wys

Kykers van 7de Laan gaan eersdaags vroeër voor die kassie moet inskuif.

Vanaf Maandag 1 Februarie sal dié gewilde sepie om 18:00 uitgesaai word, lui ’n kennisgewing Woensdagoggend op 7de Laan se amptelike Facebook-blad.

Rosa-Mari Erasmus, 7de Laan se woordvoerder, het die verandering bevestig. Sy het gesê die SAUK het onlangs die sepie se vervaardigers van dié verandering ingelig.

Heelwat kykers het hul teleurstelling hieroor uitgespreek en vertel hoe dié verskuiwing hul daaglikse roetine deurmekaarkrap.

Karen Kroukamp skryf op die sepie se Facebook-blad: “Ag nee! Sommige mense soos ek werk tot 18:00 in die aand en kom eers voor 19:00 by die huis. Sewe-uur was perfek en ek kon elke aand ná ’n harde dag ontspan met ’n bietjie 7de Laan. Nou vat julle my ontspanning vir die dag weg. Ek gaan dit nou elke aand misloop en ek hou nie daarvan nie. Ek gaan nou tot Sondag moet wag dat die omnibus uitgesaai word.”

Zulpha Ameeroedien stem saam: “Nee, die huidige tyd is perfek. Min mense is 18:00 saans al tuis.”

Nog aanhangers het geskryf dat die tydgleuf nou met hul ander sepies se tye bots. Daar was ook kykers wat gesê het nie almal het die opsie om die sepie op te neem en later te kyk nie.

Op die kykers se vrae oor hoekom die tydgleuf vervroeg van 19:00, het 7de Laan op sy Facebook-blad gereageer: “Dit is ongelukkig nie onder ons beheer nie. Die SAUK bring hierdie veranderings aan.”

Kaizer Kganyago, SAUK-woordvoerder, het gesê hy kan in dié stadium nie die verandering bevestig nie. Hy het gesê indien daar ’n verandering is, sal die SAUK dit met ’n amptelike mediakonferensie bevestig.

Hy het wel bygevoeg dat sekere programme se tydgleuwe verander omdat die SAUK vanjaar se Afrikabeker-sokkertoernooi in Gaboen uitsaai. Die toernooi vind tot 5 Februarie plaas.