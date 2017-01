Rekordbenoemde La La Land – waaroor die groot bohaai?

Ek is laat en moet heel voor in ’n stampvol Labia-teater inskuif. Die twee hoofakteurs, Ryan Gosling en Emma Stone, vertoon skielik lewensgroot en hul energieke spel trek ’n mens dadelik in.

La La Land begin eintlik eers Vrydag in Suid-Afrika draai, maar ’n paar gelukkige siele het dit net minder as ’n week vroeër by ’n spesiale bekendstelling te siene gekry.

Die rolprent is alles wat dit beloof om te wees – ’n kleurvolle musiekblyspel onderskraag deur ’n sterk storie met oortuigende spel deur twee jong, aantreklike akteurs.

Die liedjies is almal oorspronklik, die prent is pragtig geskiet en die vars draaiboek en regie (albei behartig deur Damien Chazelle) verseker jy bly enduit vasgenael.

La La Land is ’n liefdesbrief aan Los Angeles, ’n stad waar baie drome al waar geword het én verpletter is. Ons volg die twee karakters wat verlief raak terwyl hulle drome van ’n loopbaan in die musiek- en filmbedryf nastreef. Gaan hul drome waar word? En wat gaan gebeur wanneer dié droommeisie of droomman nie meer in die droom inpas nie? Dit is van die dieper kwessies wat in dié romantiese prent aangeroer word.

Hoewel die fliek geïnspireer is deur talle bekende musiekprente, oorheers die sing en dans nie die prent nie. Daar is heeltemal genoeg dialoog en storie vir die meer ernstige kykers.

’n Verhaal van drome en opofferings is niks nuuts nie ; nog minder is flieks wat in Los Angeles afspeel, maar die manier waarop die nostalgie van ou swart-en- wit musiekprente met die kleur en energie van hedendaagse lokettreffers versmelt word, maak van dit ’n uiters verfrissende kyk-ervaring.

Dit is die derde keer dat Ryan Gosling en Emma Stone ’n verliefde paartjie speel en die natuurlike vonkel tussen hulle dra baie by tot die algehele wenresep. Geen van die twee is sangers van beroep nie, maar hulle hak wel die knoop deur (beslis meer so as Russel Crowe in Les Misérables).

La La Land het reeds geskiedenis gemaak toe dit sewe Golden Globes opgeraap het, meer as enige ander fliek tot dusver. Dit spog nou ook met 14 Oscar-benoemings, wat dit reeds in die liga van Titanic plaas.

Dit is veral besonders as jy in ag neem dat Damien Chazelle net 32 jaar oud is en La La Land net sy derde rolprent.

Interessant genoeg het hierdie prent amper nooit die silwerdoek gehaal nie.

Die nuuswebtuiste Quartz vertel hoe Damien saam met die rolprent se komponis, Justin Hurwitz, met die idee vir ’n kortfilm vorendag gekom het as deel van hul finale tesis as studente aan die Universiteit Harvard. Dit is daarna uitgebrei tot ’n onafhanklike vollengterolprent wat goed ontvang is.

Maar nadat Damien na Los Angeles getrek en die draaiboek herskryf het, het hulle baie gesukkel om befondsing te kry – en toe dit uiteindelik kom, wou die ateljee dit ingrypend verander.

Damien het toe sy aandag toegespits op sy tweede film, Whiplash, wat in 2015 drie Oscars ingepalm het.

Dít het die weg gebaan vir La La Land, ’n droom wat eers ná ses jaar ’n werklikheid geword het.