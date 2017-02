Wonderlike nuus vir Refentse!

Aitsa, Refentse! Die internetsensasie Refentse Morake het amptelik van straatkunstenaar tot dubbelplatinumstatus gegaan.

Baie dankie SA vir julle ondersteuning!! Wat 'n voorreg! Dankie A-span! Julle kook! So dankbaar❤ #OnsPronk #MyHartBlyInNTaal #JesusIsKoning A photo posted by Refentse Morake (@refentsemorake) on Feb 2, 2017 at 1:14am PST

Sy debuutalbum My Hart Bly In ’n Taal het die hart van Afrikaanse musiekliefhebbers landwyd gesteel. Om dubbelplatinumstatus te bereik, sit nie in elke man se broek nie. Jy moet meer as 60 000 albums verkoop om hierdie groot mylpaal te bereik.

A photo posted by Refentse Morake (@refentsemorake) on Aug 9, 2016 at 4:41am PDT

“Hierdie is ’n massive mylpaal in my loopbaan en dit beteken net kort van die wêreld vir my,” sê hy Donderdag aan Huisgenoot.

“Ek het nooit-ooit in my wildste drome gedink dit kan gebeur nie. Ek is baie dankbaar en opgewonde.”

En wanneer kan aanhangers nog ’n bietjie Refentse-liefde verwag?

“Ek dink ek kan nou officially sê dit is tyd vir ’n nuwe een,” het die sanger aan Huisgenoot vertel.

Ons is nie seker wat die toekoms inhou nie, maar dit klink belowend.

Hier is nog van sy deuntjies: