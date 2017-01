Ongelooflike nuus vir Snotkop – kyk hier!

Snotkop het omtrent rede om breed te glimlag. Die gewilde sanger se musiekvideo Cool soos Koos Kombuis het amptelik meer as 1 miljoen trefslae op YouTube!

Cool soos Koos. A photo posted by Snotkop (@snotkop) on Aug 31, 2016 at 11:54am PDT

Die video waarin Snotkop se musiekheld Koos Kombuis ook gesig wys, is in Junie verlede jaar uitgereik en sy aanhangers kan duidelik nog steeds nie genoeg daarvan kry nie. Die musiekvideo is sedert sy vrystelling ses maande gelede elke dag sowat 5 500 keer gekyk.

Aanhangers is ook vol lof vir die liedjie. “Ek is seker oud genoeg dat jy vir my kan oom seg…maar laat hierdie oom vir jou seg, hierdie is ’n flippin smart song seun. Wel gedaan!” het ene Riaan Roux op YouTube laat hoor. “Al wat ek luister hier in Engeland….. Jy maak my homesick! Fab song!” vertel nog ’n aanhanger.

Cool soos Koos Kombuis is een van die 14 snitte op Snotkop se album, HKGK, wat in Junie verlede jaar die rakke getref het. Daar is reeds meer as 26 000 eksemplare van die album verkoop.

MONTANA VLOOIMARK PTA! Komende Dinsdag 9 Aug. 2pm. Kom vroeg as jy sitplek soek! Al die nuwe songs van HKGK en al die ou hits. Dit gaan heerlik wees! #coolsooskooskombuis #raakvirmyrustig #HKGK A photo posted by Snotkop (@snotkop) on Aug 5, 2016 at 3:31am PDT

“Musiek máák is een ding, maar wanneer mense dit koop, dit inneem en dit soos ’n veldbrand versprei, is die bevrediging regtig onbeskryflik!” vertel hy.

“My innige dank aan elkeen wat tot die vervaardiging van die album en musiekvideo bygedra het, elkeen wat dit help versprei het, elkeen wat my shows bywoon, my musiek koop en die video van hierdie song deel. Dankie, by uitsondering, aan die legend self – Koos Kombuis – vir sy bydrae en lewenslange inspirasie!”



Kyk die video hier: