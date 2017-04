KYK VIDEO: Afrikaanse Idols-ster se nuwe liedjie gaan aanhangers gaande hê!

Wanneer jy die nuwe album luister kan jy duidelik die sorg en moeite hoor wat die afgelope drie jaar aan die beplanning en verwerking van Soen & Vergeet bestee is.

Dit spog met ’n verskeidenheid oorspronklike snitte, uit die pen van skrywers soos Roux Cloete en William Loots, wat aan Willem se kenmerkende styl voldoen.

“Ek het van kleins af ’n groot liefde gehad vir musiek. Albei my oupas en oumas was vreeslik musikaal en baie lief vir kuns. Omdat dit vir my iets was om as ’n stokperdjie te doen op die familieplaas, in Riversdal waar ek groot geword het, het ek dit altyd baie geniet,” vertel hy.

Wanneer hy kans kry, gaan ontspan hy steeds op hulle familieplaas en ruim hy tyd in om perd te ry. Country-musiek was nog altyd een van sy groot liefdes omdat hy daarvan hou dat dit ’n storie vertel.

Willem het pas teruggekeer uit Europa, waar hy geskiedenis gemaak het as die eerste Afrikaanse kunstenaar wat deelgeneem het aan die merkwaardige Eurovision Song Contest. Hy was deel van die span van Belarus en het deurgedring tot in die finaal.