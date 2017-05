Snotkop se jongste video, Raak Vir My Rustig, is hier! Dit is die derde snit op sy HKGK album wat in Mei 2016 vrygestel is. Hy vir sy eerste snit op die album, Cool Soos Koos Kombuis, onlangs ’n Ghoema-toekenning vir die digitale liedjie én wildste liedjie van die jaar ontvang. Ons het ’n gevoel dat Raak Vir My Rustig net so lekker gaan luister…