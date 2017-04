KYK VIDEO: Sanger skryf roerende liedjie ná Karlien en Bobby se In Jou Skoene-tannie sterf

Die sanger Chris Else was diep geraak deur een van Bobby en Karlien van Jaarsveld se episodes van In Jou Skoene.

In so ’n mate dat hy besluit het om ’n roerende liedjie te skryf oor die vrou waaroor die episode gegaan het.

“Bobby en Karlien het mense in Elandspoort besoek,” vertel hy. “Dit het my baie geraak. Daar was ’n tannie met die naam Anna. Toe ek haar sien, het ek geweet ek moet vir haar ’n song skryf.”

Chris het ná die episode uitgevind Anna is oorlede nadat die program uitgesaai is.

“Toe besluit ek net daar ek moet oor haar skryf. Ek het gewonder hoe dit moes voel om in haar skoene te stap.

“Sy het ’n hart van goud gehad en my baie oor dankbaarheid geleer. Sy was ’n ma vir almal. En dit is die verhaal van Anna.”

Kyk hier na die musiekvideo: