Karlien van Jaarsveld gooi duim, durf ’n longdrop aan en proe hoenderpootjies in Pretoriase township

Elke week kan Bobby en Karlien van Jaarsveld se naastes hulle uitdaag om hul bevoorregte lewe twee dae lank opsy te skuif en in iemand anders se skoene te gaan staan — iemand wie se wêreld hemelbreed van hulle s’n verskil.

Kykers was verstom om ’n ander sy van die sangeres te sien toe sy in vanaand se episode van die werklikheidsreeks Bobby en Karlien: In jou Skoene twee dae lank by haar huishulp, Bingo Ramatsetse, gaan woon het.

In hierdie episode van die reeks wat op VIA uitgesaai word, het kykers gesien hoe Karlien saam met Bingo duimry om ’n taxi na die township Ramokgeletsane te haal.

Vandag word @KarlienVanJ uitgedaag om 2 dae saam met haar huishulp, Bingo, in die township Ramokgeletsane te spandeer. @huisgenoot @ToyotaSA pic.twitter.com/x7qXdx7Ekp — VIA TV (@viatv) February 1, 2017

Karlien moes ook die longdrop, oftewel die kleinhuisie, aandurf en het gepeusel aan runaways, oftewel hoenderpootjies. Maar Bingo het die meeste uitgesien na Karlien wat saam met haar kaalhand ’n stoep uit beesmis sou help bou.

Karlien was opgewonde om Bingo se ma, Lettie, te ontmoet. “Dis amazing om ’n bietjie iemand anders se pad te stap en te sien hoe hulle leef. Dis hartseer vir my om te dink almal oordeel mekaar so gou en sien so maklik die sleg raak of wil iets leliks sê, maar niemand ken mekaar se storie nie. Dis vir my die amazing-ste ding.

“Jy leer maar net weer met hoe min ’n mens oor die weg kan kom en hoe tevrede jy kan wees,” het Karlien na aanleiding van hul ontmoeting gesê.

En natuurlik het Bingo se borrelende persoonlikheid in almal se hart ingekruip.

Bobby en Karlien: In jou Skoene word Woensdae om 20:30 uitgesaai, met heruitsendings op Sondae om 18:30 op VIA (kanaal 147).