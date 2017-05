KYK LOKPRENT: Charlize Theron in stomende toneel saam met sexy Javier Bardem in haar nuutste fliek

Charlize Theron het elke laaste draad klere laat waai vir ‘n stomende sekstoneel in haar nuwe fliek The Last Face.

Charlize speel in die fliek teenoor die akteur Javier Bardem, wat met die aktrise Penelope Cruz getroud is, berig Mail Online.

Javier vertolk die rol van dr. Miguel Leon, ‘n dokter wat hulp verleen in die oorlog-geteisterde Liberië. Charlize vertolk die rol van dr. Wren Peterson, die direkteur van ‘n hulpverleningsorganisasie. Die twee dokters raak verlief en die fliek volg dan hul liefdesverhaal.

Charlize se eks-kêrel Sean Penn was die fliek, wat in Kaapstad verfilm is, se regisseur. Maar ten spyte van die riskante tonele het die fliek het deurgeloop onder negatiewe resensies ná die fliek by die Cannes-filmfees in Frankryk vertoon is.

“Die regie is onsamehangend en langdradig. Dit is eintlik maar net ʼn goedgemanierde manier om te sê die rolprent is vervelig. Daar is ellelange tonele wat eintlik nie ʼn doel het nie, en selfs onse Charlize se vertolking lyk aarselend en gefrustreerd,” het die plaaslike fliekkenner Leon van Nierop vroeër vanjaar in sy Fliekrubriek oor die fliek gesê.

Die fliek is op 7 April in Suid-Afrika uitgereik.