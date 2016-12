Kyk hierdie flieks as die see te onstuimig is of die wind waai

Dis mos lekker by die see! Maar wat gebeur wanneer die wind die dag geniepsig jou bene piets of die see te onstuimig is vir die kleingoed om in te baljaar? Dan span jy uit op die bank en kyk ’n lekker fliek of twee.

Met die magdom rolprente daarbuite, kan dit ’n moeilike besluit wees. Huisgenoot het die fliek-ghoeroe en resensent Leon van Nierop gevra om sy top-10-flieks op Showmax te lys en ook die verpligte kykstof wat in die vakansietyd in teaters gaan draai.

Wat om op Showmax te huur:

Ek het my afgevra: As ek op ’n eiland moet uitspoel en 10 dae lank net een fliek per dag kan kyk, wat sou dit wees? Hier is die lysie:

1) Whiplash

Dié fliek slaan jou katswink omdat dit heeltemal anders en slimmer is as wat jy verwag. ’n Jong tromspeler (Miles Teller) word genadeloos deur sy mentor (die Oscar-wenner J.K. Simmons) geboelie om die allerbeste tromspeler te word. Boeiend, verrassend en dikwels onthutsend.

2) The Grand Budapest Hotel

As jy lus het vir ’n rolprent met meer om die lyf as dat alles jou met ’n teelepel ingegee word, kyk na hierdie Wes Anderson-meesterstuk oor die verhouding tussen ’n portier by ’n eksentrieke hotel in ’n fiktiewe land en sy wedervarings met al die vreemde mense wat tussen die Eerste en Tweede Wêreldoorlog daar tuisgaan. Met Ralph Fiennes. Dit is kuns met ’n skop.

3) Saving Mr. Banks

Vir alle Mary Poppins-aanhangers (en daar word tans aan ’n opvolg op die klassieke rolprent geskiet). Hierdie vrolike maar hartseer dramakomedie handel oor die skepper van Mary Poppins, P.L. Travers (Emma Thompson), se geveg met Walt Disney (Tom Hanks) omdat sy haar eie raad wou volg oor hoe die draaiboek moes lyk. Snaaks, melancholies, smaakvol, inspirerend.

4) Gone Girl

As jy twee uur lank absoluut vasgenael wil kyk na ’n getroude paartjie wat mekaar stukkie vir stukkie vernietig, is hierdie rolprentweergawe van Gillian Flynn se trefferroman verpligtend teen vakansieverveling. Jy sal kort-kort jou hand voor jou mond slaan en uitroep: “Ek glo nie wat ek sien nie!” Met Ben Affleck en Rosamunde Pike.

5) The Fault in Our Stars

Dit is ongetwyfeld een van die mooiste en hartseerste romantiese dramas wat al verfilm is. Twee jong mense is sterwend, maar ontmoet mekaar en raak verlief. Hulle maak die meeste van hul laaste dae saam. Ongelooflik besielend. Met Shailene Woodley en Ansel Elgort. Jy sal jou oë met oorgawe uithuil, maar wat ’n lekker huil!

6) The Gift

’n Mens kan darem nie net lekker huil nie; jy wil soms gril ook. Hierdie ingewikkelde drama met sy kinkel-in-die-kabel-einde sal jou dae lank teister. Moenie eens probeer voorspel wat gaan gebeur nie. Maak net gereed om uitbundig geterroriseer te word! Met Joel Edgerton en Rebeca Hall. Elke boelie kry sy dag . . .

7) Salmon Fishing in the Yemen

Vir lesers wat van die fynere dinge in die lewe hou – hierdie romantiese drama met Ewan McGregor en Emily Blunt vertel die onwaarskynlike verhaal van twee verlore siele wat in Jemen probeer om ’n sjiek tevrede te stel deur kunsvlieghengel na die woestyn te bring. Dit sal jou omslaan met sy onverwagte sjarme en slim draaiboek.

8) Jack Reacher

Baie mense wat Jack Reacher: Never Go Back gesien het, maar glad nie kan verstaan waarom mense so oor die karakter tekere gaan nie – die oorspronklike het baie minder gepraat en gefilosofeer en meer gedoen en meer alies geskop. ’n Ondersoekbeampte probeer vasstel hoekom ’n sluipskutter vyf mense koelbloedig uitgewis het. Met Tom Cruise beter as gewoonlik, en ’n sexy Rosamunde Pike.

9) Nerve

Hierdie byderwetse jeugdrama met sy moderne taal en storie is maklik die grootste verrassing van die jaar. Selfoongebruikers speel ’n gevaarlike selfoonspeletjie waarin deelnemers tot die uiterste beproef en uitgedaag word om ’n prys te wen. Lekker koel musiek, ysingwekkende tonele en baie sjarme kenmerk dié psigedeliese avontuur. Met Emma Roberts en Dave Franco.

10) Up

Dit is verstommend hoe min kinders hierdie klassieke animasiefliek ken. Al kyk jy net een animasieprent dié vakansie, kies hierdie een. ’n Befoeterde ou man maak sy huis los van sy fondamente en vlieg oor die aarde na ’n geheime bestemming, maar sonder dat hy dit weet, het iemand in sy fondamente weggekruip en reis saam . . . Jy sal lag, skrik, opgewonde raak maar nie jou oë vir ’n oomblik van die skerm afhaal nie. ’n Onverwagte plesier.

In fliekteaters van Desember en Januarie:

1) Star Wars: Rogue One (Ster-Kinekor/Disney) begin op 16 Desember

Mon Mothma (Genevieve O’ Reilly) vra Jyn Erso, (Felicity Jones), ’n rebelse soldaat, om die planne vir die Death Star te steel. Die spesiale effekte is glo die beste tot dusver. Met Diego Luna. Ook in Imax.

2) Hacksaw Ridge (Black Sheep) begin op 16 Desember

Desmond T. Doss is die eerste mediese offisier wat in Okinawa geveg het en wat weier om nog mense dood te maak. Glo aandoenlik en opwindend. Met Andrew (Spiderman) Garfield en Sam Worthington. Mel Gibson is die regisseur.

3) Underworld: Blood Wars (Ster-Kinekor) begin op 2 Desember

Kate Beckinsale as die onverskrokke en dapper Selene veg tot die bitter einde in die oorlog teen die Lycans en die vampiere wat haar verraai het. Ook in Imax.

4) Passengers (Ster-Kinekor/Disney) begin op 30 Desember

Jennifer Lawrence en Chris Pratt is twee ruimtevaarders wat 90 jaar te vroeg wakker word op pad om ’n geheime opdrag uit te voer . . . die duiwel bars in die ruimte los. Ook in IMAX

5) Monster Trucks (UIP) begin op 13 Januarie 2017

Dit lyk na vet pret. Die nuwe MacGyver (Lucas Till) bou ’n monstertrok uit ’n klomp skrootafval. Hy het ’n enjin nodig en kry ’n lieflike gedroggie, ’n kruis tussen ’n seekat en ’n dolfyn, wat as enjin dien. Hul avonture is ’n kombinasie van animasie en lewende aksie soos selde tevore.