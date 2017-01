Afrikaanse aksieprent met Tobie Cronjé – seun van bekende skrywer maak fliek uit pa se gewilde drama

Kyk ’n mens na die lokprent – vol spanning, kinkels, verraad, ’n ondergrondse organisasie, deernis en geboue wat ontplof en aan die brand slaan – lyk dit asof Die Rebellie van Lafras Verwey vanjaar een van dié mees opwindende rolprente in die teater gaan wees.

Die gesoute akteur Tobie Cronjé vertolk die hoofrol.

Die maak van die fliek is ’n familie-affêre. Dit was ’n bekende radiodrama en verhoogstuk uit die pen van die bekroonde skrywer Chris Barnard.

Die fliek word vervaardig deur die geliefde aktrise en regisseur Katinka Heyns en die gesoute vervaardiger Genevieve Hofmeyr, onder leiding van die opkomende filmmaker Simon Barnard, seun van Katinka en wyle Chris.

Dié boeiende verhaal is Simon se debuut as regisseur van ’n vollengtefilm.

Die tragikomedie is gebaseer op die 1971-drama wat deur die oorlede skrywer en sy seun in ’n eietydse draaiboek verwerk is. Dit vertel die verhaal van Lafras Verwey, ’n verlore siel wat nooit die werklikheid rondom hom kon aanvaar nie.

Hy werk in die staatsdiens, maar hoor ander musiek in sy ore en droom drome oor ’n wonderlike toekoms. Hy sien homself as ’n sleutelfiguur in die voorbereiding van ’n groot rebellie wat die gesig van die wêreld sal verander.

Toe hy Petra (Chantelle Phillipus), ’n jong swanger vrou, onderdak neem, kry die rebellie vir hom nog groter betekenis. Ironies genoeg begin sy gedroomde rewolusie juis die nag van die baba se geboorte.

Komedie, drama en elemente van fantasie word verweef in ’n aangrypende storie, van ’n man wat kans sien om die onmoontlike aan te durf om sy droom van ’n beter wêreld vir almal te verwesenlik.

Die Rebellie van Lafras Verwey begin op 7 April 2017 in fliekteaters landwyd draai.