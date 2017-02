Die Vir die Voëls-DVD is amper hier – dis wat resensente van die fliek dink

Huisgenoot se eeufeesfliek, Vir die Voëls, het omtrent mense in vervoering gehad toe dit op 25 November landwyd in fliekteaters begin draai.

Van ons lesers se hartsnare was so geroer deur die romantiese komedie dat hulle die fliek meer as een keer gaan kyk het.

Vir dié wat nie genoeg kan kry van die fliek nie, is daar goeie nuus. Die DVD word op 17 Februarie amptelik uitgereik.

Dié wegholtreffer by die loket is gegrond op die liefdesverhaal van die Huisgenoot-lesers Irma en Sampie de Klerk van Newcastle en hul hobbelrige pad na die kansel. Irma het die leserswedstryd gewen waarin Huisgenoot inspirasie vir die fliek se draaiboek gesoek het.

Die romantiese drama is in samewerking met kykNET Films en The Film Factory vervaardig. En mense kon nie genoeg daarvan kry nie.

Die fliek het naas Ivan Botha en Donnalee Roberts se romantiese komedie Vir Altyd die grootste openingsnaweek vir ’n Afrikaanse fliek behaal en oud en jonk het in die sosiale media gegons oor hoe dié prent hulle laat lag en huil het.

Kyk hier na ’n lokprent vir Vir die Voëls:

Resensente was ook vol lof vir dié lokettreffer en die hoofsterre Simoné Nortmann en Francois Jacobs.

Die kunsresensent Paul Boekkooi skryf in Beeld: “Vir die Voëls is ’n lewensverrykende tydsdokument. Ook ’n heel persoonlike een wat ons op die kronkelpaaie van die liefde neem sonder om in ’n moeras van Afrikanersentiment vas te val óf deur ’n onverdedigbare idealisering van die verlede sy gesonde ingeslane koers kon verloor het.”

Leon van Nierop sê: “Vir die Voëls is die lekkerste Afrikaanse rolprent wat jy vanjaar sal sien. Lekker was nog nooit so lekker nie!”

Die Laevelder sê: “Die verhaal speel in die laat 1970’s af en roer die hartsnare. Dit is ’n nostalgiebelaaide rolprent oor ’n sterk vrou wat haar tyd vooruit was en ’n man met so ’n sterk identiteit dat hy ’n vrou kan respekteer en vir haar liefde veg. Dit is ’n storie oor die stryd teen jouself en hoe om te keer dat omstandighede en emosionele bagasie jou kans op geluk verongeluk.”

El Broide van die tydskrif People skryf: “Dis een van die beste Afrikaanse flieks van 2016 en die gehoor gaan die rolprentteater met ’n groot glimlag op hul gesig verlaat. Dis ’n moet-sien.”

Die vermaakwebtuiste Fortress of Solitude sê: “Die ligging van die fliek is wonderlik nostalgies: Die sentrale dorpie het nie ’n naam nie, maar sal onmiddellik bekend gewees het vir enigeen wat in die 1970’s in ’n soortgelyke dorpie gebly het. Die aandag aan detail in die klere en stelwerk help ook om die illusie van deur tyd reis baie doeltreffend te behou.”

Die resensent JW Hurter sê: “Die toneelspelvermoë van dié nuwe generasie Afrikaanse akteurs beweeg in die rigting van wat ek verkies om te noem die Goue Era van Afrikaanse bioskoop. (Simoné) Nortmann het haarself bewys in komedie en drama en is goed op pad na werksekuriteit, ’n seldsaamheid vir enige akteur in Suid-Afrika, terwyl (Lara) Kinnear (wat Irma se vriendin en Sampie se suster, Marieda, speel) my herinner aan Emma Stone in haar deurbraakrol in Ghosts of Girlfriends Past.”

Bestel nou die DVD by Takealot.