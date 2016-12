Sewe boek-tot-rolprentverwerkings wat nie te sleg is nie

Fantastic Beasts and Where to Find Them het reeds die loket aan die brand. Eddie Redmayne, wat die hoofrol vertolk, is toegejuig vir sy vertolking van die towerdierkundige Newt Scamander.

Hoewel ’n groot moontlikheid bestaan dat boek-tot-rolprentverwerkings kan misluk, het talle grootskerm-verwerkings bewonderaars in vervoering. Hier is sewe van die bestes.

Fantastic Beasts and Where to Find Them

J.K. Rowling het Fantastic Beasts oorspronklik geskryf as ’n vertakking van haar uiters suksesvolle Harry Potter-reeks. Nadat die lywige boek egter in ’n grootskermavontuur omskep is, met ’n rolverdeling wat Eddie, Colin Farrell en Katherine Waterston ingesluit het, het Rowling nog vier rolprente in die reeks aangekondig. En as jy die £382 miljoen (sowat R6,5 biljoen) in ag neem wat Fantastic Beasts tot nou by die loket wêreldwyd ingeoes het, lyk dit asof die opvolgprente net so suksesvol gaan wees.

Harry Potter

Rowling het vir die eerste keer sukses behaal met haar Harry Potter-boekereeks, wat in rolprente omskep is en waarin sterre soos Daniel Radcliffe, Emma Watson en Rupert Grint as Harry, Hermione Granger en Ron Weasley onderskeidelik geskitter het. Agt rolprente later kan bewonderaars steeds nie genoeg kry van Rowling se towerverhale nie en het hulle die skrywer aangespoor om nog ’n slag pen op papier te sit.

Lees ook: Is hierdie die 10 beste Afrikaanse flieks van alle tye?

Jurassic Park

Michael Crichton se 1990-wetenskapsfiksieroman oor ’n temapark, gegrond op geneties herskepte dinosourusse, was ’n reusetreffer. Dit het daartoe gelei dat die skrywer die vervolgprent, The Lost World, in 1995 neergepen het. Steven Spielberg was aan die stuur van die 1993-rolprentomskepping van die oorspronklike boek en ook die vervolgprent in 1997. Ook Chris Pratt en Bryce Dallas Howard se Jurassic World van verlede jaar is besig om een van die suksesvolste lokettreffers tot nog toe te word.

Bridget Jones’s Diary

Toe Renée Zellweger die rol van die Britse enkelloper Bridget in die 2001-verwerking van Helen Fielding se boek van 1996 vertolk, het dit wêreldwyd ’n beroering veroorsaak. ’n Amerikaner kan nie die rol van Bridget vertolk nie, het hulle gereken. Renée het egter die kritici verkeerd bewys met haar uitbeelding van Bridget in die oorspronklike rolprent, die vervolgprent, Bridget Jones: The Edge of Reason in 2004 en Bridget Jones’ Baby vroeër vanjaar. Sy het selfs gewig aangesit om die rol in die eerste twee rolprente te vertolk, maar het dit reggekry om nie die kilogramme ’n derde keer op te stapel vir die jongste aflewering nie.

The Hunger Games

Jennifer Lawrence het in 2010 bekend geword nadat sy in die rolprent Winter’s Bone gespeel het. Maar dit was eers toe sy in 2012 die rol van Katniss Everdeen in die rolprentverwerking van The Hunger Games van Suzanne Collins vertolk, dat haar ster regtig begin skyn het. Sedertdien het sy een van die gewildste aktrises ter wêreld geword. Elke vervolgprent was meer suksesvol as die vorige. Haar medesterre Liam Hemsworth en Josh Hutcherson het ook vanweë die rolprentreeks groot sukses behaal.

Lees ook: Sewe nuwe weergawes van ou flieks wat die moeite werd is om te kyk

Twilight

Kristen Stewart en Robert Pattinson het mekaar ontmoet en ’n verhouding aangeknoop toe hulle die rolle van Bella Swan en Edward Cullen in die 2008-rolprent Twilight aanvaar. Dit was ’n verwerking van Stephenie Meyer se boek, Twilight. Sy volgende vier vervolgprente het nou nie juis die kritici beïndruk nie, maar bewonderaars was desperaat vir meer.

The Lord of the Rings

Selfs die bes opgeleide regisseur sou bewe van vrees oor die taak om J.R.R. Tolkien se epiese werk, Lord of the Rings, na die groot skerm oor te dra. Peter Jackson het egter die kans verwelkom om die topverkoperroman in ’n rolprentreeks te omskep. Die boek is in drie dele gepubliseer en dit het aan Jackson ’n geleentheid gebied om dit in drie rolprentweergawes uit te beeld. Die regisseur het besluit om al drie weergawes terselfdertyd in Nieu-Seeland te verfilm, met ’n asemrowende begroting van meer as £226 miljoen (sowat R3,8 biljoen). Die risiko was die moeite werd, want elke rolprent het ’n geraamde £782 miljoen (R13,3 biljoen) wêreldwyd by die loket ingeoes.

© Cover Media