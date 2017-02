Ampie gesels oor sy roerende lied vir Joost

Die Afrikaanse sanger Ampie het Vrydag die land in vervoering gehad met sy roerende liedjie Saamstaan wat hy vir die oud-Bokheld Joost van der Westhuizen tydens sy gedenkdiens op Loftus Versfeld gesing het.

Maar hoe het dit gebeur dat Ampie dié lied voor duisende mense kon sing en wat was sy inspirasie?

“Joost se broer, Pieter, het my gebel en gesê Joost wou graag gehad het ek moet by sy begafnis sing,” vertel hy aan Huisgenoot.

Volgens Ampie was Joost mal oor die liedjie Saamstaan. Die sanger het ook die oud-skrumskakel in die musiekvideo daarvoor gebruik.

Ampie meen die liedjie was nie spesifiek vir Joost geskryf nie, maar eerder gemik op rugby in die geheel. Hy het dit geskryf kort voor die 2011 Rugbywêreldbeker in Nieu-Seeland.

Dit was ook ingesluit op sy Niks en Niemand-album wat dieselfde jaar uitgereik is.

“Ek het by een van Joost se J9-stigting se funksies vir hom ’n album gegee. Later het iemand my gebel en gesê Joost het oor en oor daarna geluister.”

Ampie het toe vir Joost genader en hom gevra om in die musiekvideo te verskyn, waartoe hy ingestem het. Die video is in 2014 uitgereik.

“Joost was tot die einde van sy lewe ’n vegter, ongeag wat hy aangepak het.” Vir die sanger is Joost se grootste nalatenskap seker die feit dat hy altyd so positief gebly het en die humor in alles gesien het.

“Hy het permanent grappe gemaak waar hy ook gegaan het, en ek is ook nogal so.”

Kyk hier na die musiekvideo vir Saamstaan: