Wen met Eskort se eeufeesresepteboek-kompetisie

PROMOSIE

Wie kan nie ’n storie vertel oor een van Eskort se reeks produkte nie, of dit nou daai een verjaardag was toe jy wakker geword het met die geur van ’n krakerige pan spek op die stoof, of jou herinnering van ma se worsbroodjies ná ’n lang dag vol skoolsport – jy hoef net een hap te vat om die oomblik te herleef.

Eskort word vanjaar 100 en hulle vier dit as 100 Years of Making Life Delicious met hul 100 Recipes for 100 Years-kompetisie.

Vir Eskort gaan dit oor die mense wat hul produkte geniet en hulle glo dis die stories daaragter wat die lewe soveel te meer die moeite werd maak.

Daarom nooi hulle ieder en elk uit om te vertel: Watter Eskort-produk het vir jóú betekenis en waarom – en watter resep pas by hierdie storie?

Wat jy kan wen

Skryf jou resep en storie in, en as jy een van die gelukkige wenners is, ontvang jy R2 000! Daarby word jou resep en storie gepubliseer in Eskort se eeufeesresepteboek saam met die ander wenners. Vyftien wenners sal gekies word uit die inskrywings wat van Huisgenoot, YOU en Drum ontvang word.

Eskort, Life’s Delicious.

Hoe om in te skryf

Klik hier om jou resep en die storie daaragter in te skryf. Vir reëls, bepalings en voorwaardes, klik op dieselfde skakel. Die kompetisie sluit op 24 Mei om 17:00.