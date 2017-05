Welkom in die wêreld van ZenTechnology

PROMOSIE

Whirlpool help jou om die geluide uit die waskamer te beperk danksy hul innoverende ZenTechnology.

Hierdie uitvindsel bring ook 6TH SENSE-tegnologie na jou huis. Die nuwe FSCR 12442-wasmasjien is toegerus met 6TH SENSE-tegnologie vir die allerskoonste klere. Hierdie A+++ energiebesparende SupremeCare-wasmasjien het spesiale sensors wat die grootte van elke vrag bepaal en die masjien outomaties instel om jou tot 70 persent op elektrisiteit, water en tyd te help bespaar. Kies van die verskillende kleuropsies om kleure helder te hou en materiaal te beskerm.

Whirlpool se 6TH SENSE-tegnologie is nie net in die wasmasjiene nie. Die DSCX 10430-tuimeldroër, Whirlpool se 10 kg-model, het ’n nuwe, tweeledige sensor wat die temperatuur en vogtigheid in die drom registreer en outomaties die droogtyd en krag stel.

Hierdie droër bied ’n reeks verstellings wat in elke behoefte sal voorsien. Wat ook al die vraggrootte of soort materiaal, die intelligente 6TH SENSE-tegnologie bepaal outomaties die perfekte stelling om elke vrag droog te kry. Whirlpool droërs het ook ’n aantal intelligente kenmerke om die lewe makliker te maak, soos die Cycle End-funksie wat jou laat kies presies hoe laat jy wil hê die siklus moet klaarmaak.

As jy twee-uitblinkers-in-een in jou huis wil verwelkom, kies die Whirlpool WDC 9614S Washer & Dryer Combo. Hierdie kombinasie het innoverende kenmerke van die SupremeCare-wasmasjien en tuimeldroër. Daar is die Colours 15 °C-opsie vir verskillende kleure materiaal en Delicate Plus, ’n stelling wat verseker dat jou delikate klere met groot sorg skoon- en drooggemaak word. Die Steam Refresh-stelling verwyder reuke en kreukels. Die kersie op die koek is die WWDC 9614S se 45 minute Wash and Dry-stelling wat jou help tyd spaar en steeds jou klere met uiterse sorg was.

Whirlpool bly die voorste keuse vir wasgoed deur jou die stilste was op die mark te bied en te verseker dat jou klere sorgvuldig skoon kom.