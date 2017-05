Speklekker!

Spekvleis-en-sampioenpasta Supermaklik en vinnig is nog ’n naam vir hierdie maaltyd.



Genoeg vir 4 tot 6 mense

Bereiding: 5 min.

Gaarmaak: 15 min.



300 g pasta

15 ml (1 e) olie

80 g botter

1 ui, gekap

250 g spekvleis, gekap

250 g sampioene

300 ml room

’n hand vol parmesaankaas, gerasper sout en peper



1. Kook die pasta in ’n groot pot soutwater volgens die aanwysings op die verpakking. Dreineer goed.

2. Verhit intussen ’n pan oor matige hitte. Voeg die olie, botter, ui, spekvleis en sampioene by. Kook terwyl jy roer 5 min. of tot die spekvleis bros is.

3. Voeg die room by en laat prut 2 min. of tot effens verdik. Voeg die pasta by en strooi die parmesaan oor. Roer deur. Geur met die sout en peper.



Deur Hope Malau

Foto: Megan Miller



Die beste spekvleis-toebroodjie Hierdie indrukwekkende toebroodjie kan jy sommer vinnig vir middagete aanmekaarslaan.



Genoeg vir 2

Bereiding: 10 min.

Gaarmaak: 2 min.



1 baguette

250 g strepiespek, gebraai

roket vir voorsit

3 eiers, gebraai



SALSA

2 tamaties, gekap

4 sprietuie, gekap

’n hand vol koljander, gekap

2 rooi brandrissies, gekap

15 ml (1 e) olyfolie

15 ml (1 e) rooiwynasyn

sout en peper



Sny die hele baguette horisontaal deur. Bedek met die spekvleis, roket en eiers en sny deur vir voorsit



SALSA

Meng die salsabestanddele in ’n mengbak en sit voor as bykos saam met die toebroodjie.



Deur Hope Malau

Foto: Megan Miller

Spek-en-kaasbrood Genoeg vir 4-6 mense

Bereiding: 30 minute

Gaarmaaktyd: sowat 1 uur

Staantyd: 30 minute



1 kg gekoopte brooddeeg

1 pakkie (80 g) wit uiesoppoeier 250 g spekvleis, gesnipper en gebraai

375 ml (1½ k) room

300 ml cheddarkaas, gerasper



Verhit die oond tot 180° C.

Spuit ’n oondbak met kossproei.



1. Vorm die deeg in balle en pak dit styf teen mekaar in die bak. Laat 30 minute staan om te rys.

2. Meng die uiesop, spek en room. Giet oor die deeg en sprinkel die kaas oor.

3. Bak sowat 30-40 minute of tot gaar en goudbruin.



Kaserige oondhoender met spek WENK Vlek die hoenderfilette en stop met die spekvleis. Rol in die krummels en braai effens voor jy dit in die oond plaas.



Genoeg vir 6 mense

Bereiding: 20 minute

Gaarmaaktyd: 30 minute



8 hoenderborsfilette

sout en peper

500 ml (2 k) koekmeel

3 eiers, geklits

500 ml (2 k) fyn droë broodkrummels

250 g spekvleis, in stukkies gesny

250 g sampioene

250 ml (1 k) room

125 ml (½ k) gerasperde

bloukaas of 250 ml (1 k)

gerasperde sterk cheddarkaas

slaai vir voorsit



Voorverhit die oond tot 180 °C. Smeer ’n oondbak.



1. Geur die hoenderborsies met sout en peper en rol in meel.

2. Doop in die geklitste eier en rol dan in broodkrummels. Pak in die oondbak.

3. Braai die spek tot gaar, voeg die sampioene by en braai tot gaar.

4. Voeg die room by en giet oor die hoender in die pan.

5. Sprinkel die kase oor, bedek en bak sowat 30 minute tot die hoender sag en gaar is. Verwyder die bedekking en bak tot bruin.

6. Sit voor met slaai.