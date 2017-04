Sê só dankie vir die ma in jou lewe

PROMOSIE

Op Moedersdag (14 Mei) sê ons dankie vir die sterk vroue wat so ’n belangrike rol in ons lewens speel en wys hulle hoe dankbaar ons is vir alles wat hulle vir ons doen.

Vanjaar moedig Cadbury Glow aanhangers aan om hul waardering met hierdie besonderse vroue te deel en vir die #GiveHerGlow-kompetisie in te skryf.

Cadbury Glow wil dekadensie en vreugde versprei met gratis proefhappies by die Fourways Farmers Market in Johannesburg op 23 en 30 April.

“Ma’s belê so baie tyd in kindgrootmaak. Wat is dan nou beter as om jou tyd met hulle te deel?” sê Grant van Niekerk van Mondelez SA. “Ons is opgewonde om meer Cadbury Glow-oomblikke te skep sodat mense die verbintenis kan volhou met die vroue wat vir hulle die meeste beteken.”

Bederf jou ma op Moedersdag met Cadbury Glow, die luukse sjokoladepralines omvou in heerlike Cadbury-sjokolade. Dit is die volmaakte geskenk vir enige geleentheid. Cadbury Glow is beskikbaar in winkels landwyd in twee groottes, 160 g met 16 pralines en 240 g met 24 pralines.

STAAN ‘N KANS OM TE WEN!

Drie gelukkige sjokoladeliefhebbers en hul ma’s (of moederfiguur) staan ‘n kans om bederf te word met een van drie Glow-ervarings – ’n pamperlangsessie by ’n spa, ’n koservaring by ’n kookklas of ’n inkopietog, elk ter waarde van R5 000. Bepalings en voorwaardes geld.

Hoe om in te skryf

Merk (“tag”) jou ma of moederfiguur of noem haar naam op die kompetisieplasing bo-aan die Cadbury Dairy Milk Facebook-blad. Die drie wenners sal lukraak gekies word.

Inskrywings kan net van 17 April tot 8 Mei vanjaar deur die Cadbury Dairy Milk Facebook-blad gemaak word. Bepalings en voorwaardes geld.