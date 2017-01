Maak terug skool toe lekkerder met STAEDTLER

PROMOSIE

’n Mens wil hê jou kinders moet die beste nagrus kry en die beste ontbyt eet sodat hulle op hul beste kan voel en presteer by die skool.

Maak seker hulle het die toerusting wat hulle nodig het vir al die groot en klein take. Met alles van gom en skêr tot potlode, sal jou kind ’n voorsprong hê met STAEDTLER-skryfbehoeftes by die skool en by die huis.

Hier is ’n inkopielys vir skoolgoed wat jou kind vanjaar sal nodig kry:

Vir al die opstelle, prente, projekte en kunsopdragte wat jou kinders vanjaar sal moet doen, sal hulle goed voorbereid wees met hul STAEDTLER-voorraad.

STAEDTLER is ook net wat nodig is om pret te hê by die huis. Maak seker jy koop genoeg daarvan!

Skep ’n kreatiewe omgewing by die huis waar die jongspan kan ontspan en vir die volgende dag kan herlaai. ’n Kuns- en kunsvlytgebied sal hulle help om hul energie te fokus en met hul STAEDTLER-skatte uit te span.

Kyk deur die hele STAEDTLER-reeks by staedtler.co.za.