Leef in styl en kry tot 50% afslag op uitgesoekte handelsmerke

PROMOSIE

Soek jy nuwe klere om die jaar stylvol in te gaan? Doen jou terug-kollege-toe-inkopies by Edgars Active, waar jy van 26 to 31 Januarie tot 50% afslag sal kry op uitgesoekte handelsmerke.

Jy sal goed lyk en goed voel wanneer jy die jaar aanpak. Nou kan jy stylvol en gemaklik wees teen ’n prys wat werk met enige student se begroting.

Of jy klasdraf, swot in die biblioteek, uithang saam met vriende of uitgaan vir die aand, sal jy die regte uitrusting by Edgars Active kry.

Met drie verskillende betaalopsies, sal jy beslis een kry wat jou sak pas. Jy kan kies of jy kontant wil betaal, op krediet wil koop of wil bêrekoop – Edgars Active bederf jou met al die keuses!

