Net ’n paar dae oor vir die blogger Alishia van Deventer voor baba Mia se koms – lees haar mooi brief!

Alishia van Deventer, leser en publisiteitsbeampte vir talle van ons grootste sterre in die vermaaklikheidsbedryf, het op 44 uitgevind sy is onverwags swanger. Nou is baba Mia se geboorte net ’n paar dae weg!



Sy deel die laaste deel van haar swangerskapsreis met ons.

Net ’n paar dae bly oor voor Mia se geboorte. Die laaste ruk het in ’n oogwink verbygegaan. 14 Februarie 2017 is ons datum vir ’n beplande keisersnee – dis nou as sy nie besluit om self vroeër te kom nie. Soos die dokter sê: “Die baba is die baas.”

Soos wat die tyd nou nader kom, dink ek intens aan die lewe en verskillende fases daarvan wat op my kinders wag. Mia sal haar eerste asemteug binne die volgende paar dae gee. Danelle word oor ’n bietjie langer as ’n maand 21 en my stiefseun, Janko, word oor agt maande 16. Groot mylpale vir elkeen. Wat hier volg, dra ek op aan my kinders en hoop dit help hulle om die beste te wees wat hulle kan:

Vir sommige mense gaan jy te veel wees

en vir sommige te min.

Vir sommige sal jy genoeg wees

en vir sommige ’n doring in die vlees.

Party mense sal jou onbekwaam laat voel

en ander soos ’n absolute veteraan.

Jy sal nooit alles vir almal kan wees wat jy wil wees nie.

Party mense sal vir jou dankie sê en party nie.

Party sal jou moeite raaksien en ander eenvoudig nie.

Sommige sal jou respekteer en party nie.

Om jou te verknies oor almal wat jou sleg laat voel oor jouself, is ’n mors van kosbare tyd en energie.

Soms sal die einste mense waarna jy opsien, diegene wees wat jou die seerste maak of die ergste teleurstel.

En soms sal die mens van wie jy dit die minste verwag, die grootste invloed op jou lewe hê.

Jy gaan duisende mense in jou leeftyd ontmoet.

Party sal net ’n kort tydjie in jou lewe wees en ander lank.

Wees versigtig vir dié wat jou met ’n glimlag minderwaardig laat voel; wees versigtig vir mense. Punt.

Maar moenie jou hart toesluit nie. Daar is baie meer goeie mense in die wêreld as slegtes. Kies net mooi.

Hou jou vriendelikheid goedkoop, maar jou vriendskap duur.

Wees die allerbeste jy wat jy kan wees. Moenie ander probeer beïndruk deur iemand te wil wees wat jy nie is nie.

Soms gaan mense jou verkeerd verstaan en soms jy vir hulle.

Haal diep asem en wees ekstra versigtig hoe jy ander oor hulself laat voel.

As iemand by jou slegpraat oor iemand anders, kan jy seker wees hulle sal dit ook van jou doen.

Onthou altyd: Baie praatjies maak baie gaatjies.

Moet nooit toelaat dat bitterheid en haat ’n plek in jou lewe inneem nie. Waak teen kwade gedagtes met alles wat jy het.

Wees gaaf teenoor alle mense.

Soek die goeie in mense, maar moenie toelaat dat hulle moet soek na die goeie in jou nie – stel dit ten toon.

Wees net goed, maar hou die misbruikers in toom.

Foute gaan jy vir seker maak, maar onthou altyd: Jy is nie ’n fout nie!

Wanneer jy val, staan op. Moet net nie bly lê nie, my kind. Solank ek hier is, sal ek jou altyd vang en help opstaan.

Die belangrikste van alles: Vind uit wie JY is. Leef wie JY is en as jy sukkel, is dit oukei.

Ons is almal op ’n reis en wil onsself net graag bewys.

Baie liefde, Mamma.