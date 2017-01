Leser vaar uit teen modebedryf: ‘Meer modelle met kurwes, asseblief!’

Baie voel die modebedryf skep onrealistiese verwagtinge. Dié leser bied moed vir diegene wat hiérdie standaarde oorweldigend vind.

Ek raak vies wanneer tydskrifte net “mooi” modelle met lang hare en wimpers soos Marilyn Monroe s’n in het, want dit skep ’n wanindruk by jong mense. Almal is nie so maer soos die modelle in die tydskrifte en het blou oë en vietse lyfies nie. Het ons so oppervlakkig geword dat net die uiterlike saak maak? Ware skoonheid kom van binne, en ons moet kinders dit leer.

Leer jouself om aan te pas by jou liggaamsbou en aanvaar dit dan so; jy sal baie meer vrede hê. Baie mans het hul vrou lief, al is sy oorgewig. Daar is ook mense wat weens gesondheidsprobleme nie gewig kan verloor nie.

Moenie toelaat dat jou gewig jou onderkry nie, want hoe jy jouself sien, kan beïnvloed hoe ander jou beskou en behandel. Jy moet jouself leer liefhê voor jy ander kan leer liefhê, want alles begin by jouself. ’n Positiewe ingesteldheid en humorsin is baie aantreklik.

M. Louw,

Wesselsbron