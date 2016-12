Leser se vertelling oor haar pa se dood sal jou koue rillings gee

Baie mense het voorbodes wanneer dit by die dood kom. Een leser het so verhaal met Huisgenoot gedeel.

Op ’n plaas buite George lê my pa ernstig siek met maagkanker. Ek woon in die Kaap, maar hoor in die middel van die nag my pa roep.

Ek maak my man wakker en sê ek voel ek moet George toe gaan, maar ek het nie vervoer nie.

Ek bel ’n vriendin. Sy sê ek moet my klere pak, want hulle ry nog dieselfde nag George toe. Negeuur die oggend kom ons by my ouerhuis aan. My pa was baie bly om my te sien en vertel toe hy het in die nag na my geroep.

Hy is dieselfde aand oorlede.

Lydia

