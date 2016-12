Leser se hartverskeurende brief oor soeke na liefde ná jare van mishandeling

Ná jare van mishandeling soek sy ’n nuwe maat, maar haar ‘letsellyf’ hou haar steeds terug, skryf ’n leser in haar vyftigs aan Huisgenoot.

Ek was ’n dekade lank getroud met ’n man wat my aangerand en mishandel het. Dit was so erg dat ek nou baie skaam is vir my liggaam. Ek het letsels op my bene en sal nooit ’n rok of kortbroek kan dra nie. Ek het dit nie gevra nie. In 1998 is ek geskei, en nou is ek reeds in my 50’s. Dit voel of geen man na my kyk nie.

Ek probeer ’n maat vind, want ek wil nie alleen oud word nie, maar die manlike geslag stel nie belang as jy nie ’n mooi gesiggie en lyf of baie geld het nie. Het mense so verval dat ons nie meer ander sien vir wie hulle binne-in ook is nie? Het God ons nie op aarde gesit om mekaar lief te hê vir wie en wat ons is nie?

Net omdat my uiterlike seergemaak en vol letsels is, beteken nie jy moet die mooi mens binne-in miskyk nie. Ek het so baie liefde, warmte, eerlikheid en opregtheid om iemand te bied, maar my letsellyf weerhou my daarvan.

