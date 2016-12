Keelvol leser vaar uit: ‘Eensklaps is ek goed genoeg, want ek het ’n strandhuis’

Dis Desember en baie mense voel hulle word misbruik deur familielede wat vir die vakansie op hul strandhuis toesak. Een leser het die situasie in ’n anonieme brief opgesom.

Dit is weer vakansietyd en ek het ’n huisie by die see; daarom ken julle my nou weer. Ek gaan julle ’n gratis, skoon bed gee (waarvoor julle by enige gastehuis R1 000 per nag sou betaal het). Julle gaan twee keer per dag bad of stort – dalk drie keer, as julle tussendeur strand toe gaan.

Boonop gaan julle die ligte, waaier en lugversorging wil aanskakel, want dit is warm hier. In ruil hiervoor verwag ek van julle om ruim tot my koskas by te dra en saans wanneer ek moeg van die werk af kom, moet julle regstaan met aandete.

Ek wil nie eers agtuur eet nie, want môreoggend werk ek weer, al is jy met vakansie. Dis vroeg eet, ’n bietjie kuier en dan gaan slaap – sonder ’n gedoef-doef.

Terwyl julle hier is, kan julle gerus aanbied om ’n paar rand by te dra tot ons kragrekening, wat einde Januarie gewoonlik drie maal so hoog soos gewoonlik is. En wanneer julle vertrek, kan julle my huishulp ’n baie goeie fooitjie in die hand stop aangesien sy ekstra werk sal hê.

As julle nie kans sien vir bogenoemde nie, bespreek asseblief jul week of twee se verblyf in ’n seewoonstel ver van ons af.

Liefde,

Jou familielid by die see